Ove loše navike mogu da unište vaš telefon

Donosimo vam savjete kako da izbjegnete loše i pogubne navike koje mogu da skrate period tokom kojeg možete da koristite svoj telefon.

Nije svejedno koliko dugo će vaš telefon raditi glatko i bez problema.

Uz ove savjete možete izbjeći loše navike koje mogu skratiti vrijeme tokom kojeg se možete pouzdano osloniti na smartfon.

Dugo izlaganje niskim i visokim temperaturama

Ostavljate pametni telefon u autu tokom vrelih ljetnjih dana ili hladnih zimskih noći? Držite ga pod jastukom ili pokrivačem dok ga punite? Koristite aplikacije koje puno troše bateriju pod direktnim svjetlom sunca? Nijedna od navedenih navika ne samo što nije dobra za vaš uređaj, nego neke od njih mogu biti i opasne. Veoma visoke temperature mogu, na primjer, prouzrokovati trajna oštećenja. Stoga izbjegavajte izlaganje telefona velikoj hladnoći ili toploti. Ukoliko primjetite da se ugrijao, ostavite ga da se ohladi prije nego što nastavite da ga koristite.

Koristite pravi punjač

Nisu svi punjači isti. Da, konektor možda odgovara slotu na vašem uređaju i vjerovatno će ga napuniti. Ali, to neće učiniti sa istim učinkom, a može i da ošteti bateriju ili port za punjenje. Ako kupujete drugi punjač, pored onog koji je stigao s uređajem, provjerite da li ima sertifikat proizvođača i snagu koja odgovara vašem pametnom telefonu.

Ne preuzimajte zlonamjerne aplikacije

Ako aplikacija koju namjeravate da preuzmete nije na zvaničnoj veb stranici pouzdanog proizvođača bolje je da je ne preuzimate. Time ćete u velikoj mjeri smanjiti rizik izlaganja zlonamjernom softveru kao što su virusi, špijunski i ucjenjivački softver i tome slično.

Ručno čišćenje aplikacija koje rade u pozadini

Mislite da aplikacije koje su aktivne u pozadini usporavaju rad vašeg telefona? Ako imate noviji uređaj to gotovo sigurno nije tačno, jer pametni telefoni automatski drže takve aplikacije na čekanju dok im ne zatrebaju. Bolje je ostaviti ih na miru nego ih na silu zatvarati i onda ponovno pokretati kad vam zatrebaju.

Zanemarivanje nadogradnji

Možda smatrate da su obaveštenja o novim verzijama i nadogradnjama za aplikacije koje koristite i hardver vašeg telefona gnjavaža, ali nije pametno zanemarivati ih. Bez redovne nadogradnje značajno povećavate rizik od napada zlonamjernogsoftvera, a i pametni telefon će nakon nekog vremena početi sporije da radi ili će u potpunosti prestati da funkcioniše.

Korišćenje javno dostupnih Wi-Fi mreža

Iako su besplatne Wi-Fi mreže danas svuda prisutne, to ne znači da ih je pametno koristiti baš u svakoj prilici. Te mreže su često slabo ili nikako zaštićene, što znači da su prilično lak plijen kriminalcima koji žele da dođu do vaših osjetljivih podataka, ali i mogu izložiti vaš telefon riziku zaraze zlonamjernim softverom. Preporučuje se povezivanje samo na Wi-Fi mreže zaštićene lozinkom i one koje su šifrovane. Izbjegavajte takođe posjećivanje veb stranica koje od vas traže osetljive informacije, kao što su veb stranice banaka.

Loše navike pri punjenju

Izbjegavajte punjenje baterije do 100 procenata kapaciteta. Ponekad će, naravno, to biti neizbježno, ali takve situacije bi trebalo da budu veoma rijetke. Držite bateriju svog telefona između 30 i 80 odsto kapaciteta kad god je to moguće. Punite pametni telefon na hladnom i dobro provetrenom mjestu. Izbegavajte mjesta gdje je telefon izložen izvoru toplote ili uslovima koji podstiču zagrijavanje, piše Make Use Of.