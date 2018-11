Ove stvari radite svakodnevno, a mogu ozbiljno da oštete vaš telefon

Male stvari koje radimo svakodnevno mogu na više načina da utiču na naše pametne telefone i da imaju ozbiljne posljedice. Evo nekoliko jednostavnih pravila kojih treba da se pridržavate kako biste ih izbjegli.

Ako ne znate šta radite, nemojte pomoću 'uradi-sam' videa na You Tubeu da dodajete koješta na smartfone. Mnogo su veće šanse da ćete nešto nepovratno da oštetite, prije nego što ćete dobiti nešto zaista zabavno ili korisno.

Ako ostavite pametni telefon da bude izložen sunčevim zracima ili drugom izvoru toplote, dramatično povećavate šanse da će uređaj da se pregrije. Time ugrožavate ne samo bateriju, već i procesor i druge osjetljive komponente.

Sigurno se i vama ponekad, recimo, u mraku prije spavanja, događa da kabl za punjenje ubacujete 'na slijepo' u smartfone. Ako niste pritom pažljivi, lako se može dogoditi da oštetite električne kontakte i skratite životni vijek svom telefonu.

Ako je hardver tijelo vašeg pametnog telefona, softver su njegov mozak i duša. Ako preuzimate softver iz neprovjerenih ili nepouzdanih izvora, nemojte se iznenaditi kad dođe do neželjenih posljedica. Vaš mobilni može u potpunosti da prestane da radi. Na primjer, vaši lični podaci naći će put do hakera, pa zatim do onih koji su spremni najviše da plate za njih.

Prašina i druge prljavštine iz vaših džepova i torbi prije ili kasnije naći će se u vašem smartfonu i počeće da ometaju njegov rad. Ako ne znate kako biste počistili mobilni iznutra, neka vam u tome pomognu stručnjaci.

Kod nas to još nije tako česta pojava, ali podaci kažu kako je 40 posto iPhonea ukradenih u Sjedinjenim Državama vlasnicima ukradeno na ulici dok su razgovarali koristeći zvučnik. Stoga, budite posebno oprezni, a ne bi bilo loše da investirate u slušalice.