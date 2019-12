Ovo je ispravan način punjenja baterije na telefonu

Baterije pametnih telefona imaju ograničeni životni vijek, a način na koji ih punite može dodatno da ga skrati. Zato je bitno da znate koji je najbolji način za to.

Većina ljudi telefon puni tokom noći, tokom spavanja, kada im nije potreban, ali je to zapravo greška, piše Business Insider.

Cjelonoćno punjenje telefona i ostavljanje uređaja na punjaču nakon što dostigne 100 odsto napunjenosti nipošto nije dobro za bateriju, jer to ubrzava proces njenog slabljenja. Baterija će svakako vremenom oslabiti, ali biste duže vremena mogli da očuvate njenu snagu ako budete pazili kako i koliko dugo punite telefon.

Proizvođači telefona vam to neće reći, jer je njima cilj da kupite njihov novi proizvod, a ako vam je baterija slaba, prije ćete se odlučiti na to. Apple nigdje ne spominje da punjenje telefona preko noći oštećuje bateriju, dok iz Googlea tvrde da je to zastarjelo vjerovanje i da će telefon sam zaustaviti proces kada baterija bude 100 odsto puna.

Kako onda puniti telefon?

Litijum-jonska baterija najmanje slabi ako je održavate na 30 ili 50 odsto napunjenosti. Samsung i Apple se slažu da je bateriju najbolje održavati napunjenu do 50 odsto, jer će to "pomoći produženju njenog životnog vijeka".

Ipak, nije realno očekivati od korisnika da stalno održavaju bateriju napunjenu 30 do 50 odsto, jer je većini potrebno da ona traje što duže, naročito ako znaju da neko vrijeme neće imati gdje da je dopune.

Ključna stvar je zapravo da baterija ne bude dugo 100 odsto puna, pa zato izbjegavajte stavljanje uređaja na punjač tokom noći kad god je to moguće.