Ovo je najprodavaniji Android u 2023

Novi podaci o prodaji pokazuju da kupci ipak nisku cijenu stavljaju prije vrhunskih funkcija.

Tržištem pametnih telefona tokom 2023. godine dominirala je kompanija Apple, pa su tako zauzeli čak sedam od deset mesta kada su u pianju najprodavaniji telefoni, rezultati su istraživanja koje je napravila analitička kompanija Canalys.

Na listi najprodavanijih telefona, čast Androida branila je južnokorejska kompanija Samsung koja je imala tri uređaja u Top 10 za 2023. godinu.

Najbolje rangiran bio je Samsung Galaxy A14 4G, koji se našao na 6. mestu. Svoje mesto pod suncem su još našli Samsung Galaxy A54 5G (8. mesto) i Samsung Galaxy A14 5G (9. mjesto).

Trebalo bi istaći još dvije zanimljivosti kada se pogleda tabela - prvo mjesto Apple nije zauzeo najnovijim iPhone uređajem, već jednu generaciju starijim. Takođe, najprodavaniji Samsung bio je Galaxy A14 4G, dok je njegova 5G verzija završila nekoliko mjesta ispod.

Top 10 shipped smartphone models worldwide in 2023 consisted of 7 Apple and 3 Samsung models. It marked the first year where a iPhone Pro model topped the annual ranking of most shipped smartphone models, reflecting the market's premium shift. pic.twitter.com/EWtUL7KHpX