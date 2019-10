Ovo je najskuplji računar ikada: Na njega danas duži mejl ne bi stao

Ako kojim slučajem imate koji milion ili dva dolara "u šteku", pritom ste "tech geek" i ljubitelj proizvoda sa logom zagrižene jabuke - onda je ovo zaista prava stvar za vas!

Prvi kompjuter koji su Stiv Džobs i Stiv Voznijak zajedno napravili pod oznakom Apple, izuzetno rijedak primjerak potpuno kompletnog i ispravnog, ručno napravljenog računara, "smještenog" u kućište od drveta, ponuđen je na eBay aukciji.

Uređaj pod oznakom Apple Computer 1, kasnije poznat i kao Apple I ili Apple-1, je desktop računar koji je konstruisala Apple Computer Company (danas Apple Inc.) davne 1976. godine.

Apple "kec", koga je projektovao i svojeručno sastavio Voznijak, na aukciji je ponuđen po početnoj cijeni od 1.750.000 dolara (oko 1,5 miliona evra).

Apple 1 in wooden case hopes to sell for $1.75 million via eBay https://t.co/B6MvDdDzSL pic.twitter.com/ds1eoGvjGs