Ovo je nova Motorola na preklop

Na kineskoj društvenoj mreži Weibo pojavili su se renderi novog Motorolinog pametnog telefona na preklop - RAZR V4.

Renderi daju uvid u dizajn uređaja i potvrđuju glasine da je u pitanju telefon na preklop sa "zubom" u vrhu ekrana. Na njima se može vidjeti i stalak za bežično punjenje, kao i još neki dodaci.

Prikazani dizajn telefona odgovara skicama patenta koje su u javnost dospjele u januaru, ali još uvijek nema potvrde da li će na telefon imati i drugi ekranu sa prednje strane.

New Razr V4 flip phone: Could this be Motorola's first foldable Razr? https://t.co/kqIC26zfaJ by @LiamT