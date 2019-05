Ovo je novi Googleov pametni telefon

​Uprkos tome što je Google na sve načine pokušavao da sačuva informacije o svom novom pametnom telefonu Pixel 3a, one su ipak uspjele da "procure".

Sajt Droid Life je došao do fotografija i dosta detalja o novim Google Pixel telefonima: modelu 3a sa ekranom dijagonale 5,6 inča i 6-inčnom Pixelu 3a XL.

Buduće kupce ovih uređaja očekuje 4GB RAM-a i 64GB interne memorije, zadnja kamera od 12 i prednja od 8 megapiksela, kao i ekrani rezolucije 2.160x1.080 i 2.220x1.080 piksela, u zavisnosti od modela.

Među procurelim informacijama nema podatka o tome da li će se koristiti Qualcomm Snapdragon 670 ili 710 procesor.

Novi Googleovi telefoni će imati Night Sight tehnologiju za fotografisanje, koja se nalazi i kod naprednijeg Pixela 3. Uređaje će napajati baterije kapaciteta 3.000 i 3.700 mAh.

Sigurno je da će ti telefoni biti dostupni u crnoj i bijeloj boji, kao i u "blijedo" ljubičastoj varijanti.

Model Pixel 3a bi trebalo da košta 399, a Pixel 3a XL 475 dolara.

Ahead of official unveiling, we now know basically everything about the Pixel 3a and Pixel 3a XL. https://t.co/0zkw1etQDS