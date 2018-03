Ovo je sve što znamo o revolucionarnom Androidu P

Google je upravo u opticaj pustio preview verziju Androida P koja, iako je namijenjena developerima, pruža odličan uvid u budućnost korisničke verzije najpopularnijeg mobilnog operativnog sistema na svijetu.

Google je najnoviju verziju Androida P izbacio više od mjesec dana prije zvaničnog predstavljanja tokom događaja Googel I/O u maju.

Ova verzija operativnog sistema napravljena je prije svega za developere, što ne znači da u njoj nema stvari koje su zanimljive za prosječne korisnike.

Android dobija prvi zub

Čuveni 'zub', rezervisan za senzor kamere koji smo vidjeli na Essential PH-1 i iPhoneu X dolazi i na Androide.

Na tržištu već postoji niz uređaja koji imitiraju Appleovo dizajnersko rješenje do te mjere da je Google odlučio cijelu stvar zvanično da podrži u novom operativnom sistemu.

Prema zvaničnom dokumentu, developeri će automatski moći da promijene visinu statusne trake kako bi izbjegli isijecanje teksta. Naravno, ako to žele, mogu da programiraju softver tako da sadržaj 'okružuje' zub.

Programeri u oba slučaja hardversku izbočinu mogu da simuliraju i na uređajima koji je nemaju.

Novi hrabri dizajn

Iako Google ništa o tome ne priča, estetska strana novog Androida P doživjela je prilični pomak od Orea.

