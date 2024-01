Ovo su najprodavaniji telefoni svih vremena

Visual Capitalist je objavio zanimljiv grafikon, sa spiskom mobilnih telefona koji su se do sada najviše prodali, a korišćena je statistika sa Wikipedie, Yahoo Finance i analitičke kompanije Omdia.

Zanimljivo je da su svi modeli sa liste prestali da se proizvode, a noviji modeli koji su objavljeni nakon 2021. godine još uvijek nisu dospjeli među top 15 po prodaji.

Vodeći na ovoj listi i najprodavaniji mobilni telefon svih vremena je Nokia 1100, koji je bio omiljen kod mnogih korisnika u svoje vrijeme.

Prije nego što je prestala njegova proizvodnja 2009. godine, Nokia 1100 se prodao u 250 miliona primjeraka.

Uprkos tome što je postojao u vrijeme objave prvih modela smartfona za masovno tržište (kao što su Nokia E-series i iPhone), Nokia 1100 je bio omiljen u zemljama u razvoju zbog svoje cijene, džepne veličine i fokusa na osnovne funkcije.

