PlayStation donosi popuste na najveće gejmerske hitove

Idealan trenutak da nabavite PlayStation 5 konzolu i doživite nezaboravna igračka iskustva.

Uzbudljive vijesti i ovog juna stižu za sve ljubitelje video igara u Srbiji. PlayStation je ponovo organizovao promotivnu akciju Days of Play, u okviru koje možete nabaviti neke od najvećih gejmerskih hitova po povoljnim cijenama.

Ovo je ujedno i savršena prilika da se priključite milionima igrača širom svijeta i postanete dio PlayStation zajednice. Dobra vijest koja je ove godine obradovala sve fanove video igara je to što je PlayStation 5 konzola konačno postala dostupna u prodaji širom Srbije. Nakon inicijalnog perioda nestašica, danas u svim bolje snabdjevenim radnjama možete kupiti PS5 konzolu, kako u paketu sa još nekom igrom ili DualSense kontrolerom, tako i samu PS5 konzolu koja nije dio bandla. Nova generacija gejminga, konačno je dostupna svima.

Days of Play ove godine donosi popuste čak i na najnovije naslove, poput igre God of War Ragnarok koja je izašla krajem prošle godine i oduševila igrače sirom sveta. Osim toga, po promotivnim cijenama su dostupne i druge ekskluzivne PlayStation igre koje važe za sam vrh onoga što gejming može da ponudi. Ako volite simulaciju vožnje, Gran Turismo 7 donosi realizam i nivo detalja koji ljubitelji automobila prepoznaju već više od dve i po decenije. Sa druge strane, za one koji uživaju savršenom miksu priče i gameplaya, nakon fantastičnog uspeha koji je zabeležila serija sada je odlična prilika da zaigrate i igru The Last of Us Part I, i to u njenom najboljem izdanju za PS5 konzolu. Fanove akcionih open-world igara čekaju jedinstvena iskustva u Horizon Forbidden West, ili Ghost of Tsushima, dok će Marvel's Spider-Man: Miles Morales savršeno odgovoriti na super-herojske tendencije svih igrača.

Ovo su samo neke od igara koje su trenutno dostupne po sniženim cijenama, a kompletnu Days of Play ponudu možete proveriti kod svih bolje snabdjevenih gejmerskih radnji ili kod najvećih prodavaca tehnike.

