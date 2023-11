PlayStation kontroleri sada imaju podršku za povezivanje na Steam igre za PC

Najnovije ažuriranje na Steam platformi donosi nove funkcije kako bi korisnicima omogućio da lakše pronađu igre koje podržavaju PlayStation DualShock i DualSense kontrolere. To znači da PlayStation kontroleri sada konačno dobijaju podršku za neke Steam PC igre.

Kompanija Valve, koja stoji iza Steam platforme je putem bloga objavila da korisnici sada mogu da više tačne informacije o podršci koju njihovi PlayStation kontroleri imaju za određene igre. Najnovije Steam ažuriranje između ostalog uvodi niz novih menija i iskačućih prozora koji omogućavaju igračima da znaju tačan stepen podrške njihovog kontrolera za određene gejming naslove.

Unapređenja uključuju: poboljšani "hub" prilagođen kontrolerima, prikaz podržanih tipova kontrolera na stranicama prodavnice, nove filtere pretrage, odjeljak za kompatibilnost u biblioteci igara, dugme za konfiguraciju kontrolera i nove filtere u biblioteci.

Ova transparentnost olakšava korisnicima da iskoriste jedinstvene funkcije DualSense kontrolera, poput prilagodljivih okidača i haptika, naravno u igrama koje ih podržavaju, na mnogo jasniji način. S obzirom na to da je podrška uvedena, lista igara koje ih podržavaju vjerovatno će još više rasti u narednim mjesecima i godinama.

Za one koji vole da igraju igre na računaru koristeći kontorler, Microsoft Xbox periferija je do sada bila najpopularnija dodatna oprema, ali mnogi PC naslovi jednostavni nisu podržavali PlayStation kontrolere. To je barem važilo ukoliko ne koristite softvere nezavisnih kompanije koji bi vam to eventualno omogućili. Zbog novine, sada ljubitelji kontrolera na PC naslovima definitivno imaju dodatni razlog za radovanje.

(Benchmark.rs)

