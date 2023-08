Pogledajte kako iPhone 15 Pro izgleda u novoj boji (FOTO)

Pitanje je dana kada će Apple objaviti datum predstavljanja iPhone 15 serije.

Izgleda da bi objava mogla stići sljedeće nedjelje, a nagađa se da je datum predstavljanja ove serije 12. septembar.

Sada je na internetu osvanuo render iPhone 15 Pro modela u novoj titan sivoj boji.

Za razliku od prethodnika, iPhone 15 Pro Max i iPhone 15 Pro stići će sa okvirom od titanijuma, što će očigledno uticati i na boje uređaja.

Tako će navodno iPhone 15 Pro biti dostupan u titan sivoj i tamno plavoj boji, za razliku od prošlogodišnjih zlatnih i ljubičastih modela.

9to5Mac je objavio render iPhonea 15 Pro upravo u novoj titan sivoj boji. Na renderu telefon ima zaštitnu masku. Nije poznato da li će ovo biti zvanični naziv boje, ali to je manje bitno.

U svakom slučaju, ostatak dizajna je u skladu sa ranijim renderima ovog telefona.

To znači da će iPhone 15 Pro zadržati, uglavnom, sličan dizajn svom prethodniku.

Tako se na prednjoj strani uređaja nalazi ekran sa pilulom pri vrhu, koju Apple naziva "Dynamic Island".

Ovo je novina koja je stigla prošle godine sa iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max modelima, a vjerovatno je da će ova funkcija stići i na obične modele ove godine – iPhone 15 i iPhone 15 Plus.

Ono što nije vidljivo na ovom renderu, a što smo ranije saznali, jeste i promjena priključka za punjenje. Tako će Apple konačno koristiti USB-Type C priključak, što se dugo čekalo.

Na poleđini uređaja nalaze se tri kamere postavljene u trougaoni format, što je identično kao kod prethodnika.

This is probably the new 'Titan Gray' iPhone 15 Pro color https://t.co/8Rzslo7FQq by @apollozac