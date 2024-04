Pogledajte kako izgleda redizajnirana Nokia 3210

HMD sprema objavu nekoliko poznatih Nokia telefona, ali sa izmijenjenim karakteristikama, a sada imamo i fotografije jednog od njih.

Kompanija HMD je u martu najavila da će, između ostalih modela, objaviti redizajnirani Nokia 3210 telefon.

Sada su procurili neki detalji, odnosno fotografije koje otkrivaju Nokia 3210 (2024) model, sa novim dizajnom i opcijama boja, uključujući i novu, plavu varijantu, prenosi b92.

HMD is preparing to relaunch some iconic Nokia feature phones. In a new leak, Nokia 3210 (2024), the phone being revived has been exposed along with its highlights. Also, it has Snake! pic.twitter.com/UmOdWnflDJ