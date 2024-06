Pogledajte koliki je "rok trajanja" telefona popularnih brendova

Sajt Komando je objavio prosječni životni vijek nekih od najpopularnijih brendova i proizvođača telefona, koji su dostupni na tržištu.

– Apple iPhone: 4 do 8 godina

– Samsung: 3 do 6 godina

– Google Pixel: 3 do 5 godina

– Huawei: 2 do 4 godine

Radi se o prosječnom životnom vijeku, a pomenute brojke mogu da variraju u zavisnosti od uređaja.

Životni vijek telefona počinje da otkucava od datuma proizvodnje uređaja, a ne od trenutka kada je telefon kupljen. Zbog toga je uvijek bitno znati kada je uređaj proizveden u fabrici.

Srećom, to možete saznati tako što ćete pogledati datum proizvodnje. On je najčešće naveden na samom pakovanju uređaja, ali ako ste kutiju već bacili, možete u podešavanjima telefona pronaći opcije o uređaju About) gde ćete pronaći datum ili serijski broj.

Pored toga, datum proizvodnje uređaja možete saznati pomoću tajnog kosa. Ukucajte *#06# u pozivalac kako biste saznali serijski broj.

Ukoliko vam ni to ne odgovara, na stranici SNDeepInfo možete pronaći uputstvo za dekodiranje svog telefona, jer mnogi proizvođači kodiraju datum proizvodnje u okviru serijskog broja uređaja.

