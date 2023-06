Novi vodeći model kompanije Nothing za 2023. godinu treba da bude predstavljen u julu, ali su prije same premijere Nothing Phone (2) cijene, bar za tržište EU već uveliko poznate zahvaljujući francuskom portalu Dealabs.

Svi smo očekivali da će cijena novog modela blago da poraste, a prema novom izvještaju, Nothing Phone (2) cijene će biti 729 evra za verziju sa 8/256 GB memorijskom konfiguracijom odnosno 849 evra za 12/512 GB radne memorije i skladišnog prostora, prenosi Benchmark.