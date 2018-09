Pojašnjena EKG funkcija novog Apple sata

Apple Watch četvrte generacije predstavljen je prošle sedmice zajedno s tri nova iPhone uređaja.

Uz ponešto izmijenjeni dizajn i veće ekrane, nova će serija ovog pametnog sata donijeti i funkciju koju još nema niti jedan pametni sat – a isto tako niti jedan uređaj za krajnje kupce dostupan u slobodnoj prodaji – mogućnost snimanja elektrokardiograma (EKG).

Iako je ovo jedan od najuzbudljivijih novih dodataka Apple Watchu, nije sve tako sjajno kako se na prvu ili iz prezentacije u srijedu moglo zaključiti.

Zbog toga je jedan doktor hitne medicine na Redditu pokušao objasniti osnove EKG-a i detalja oko ovog dodatka pametnim satovima. Prvo je u svom postu pojasnio kako radi EKG, te način na koji se na koži mjere promjene električnih potencijala nastali kao posljedica rada srca. Kao najbolji i najtačniji način mjerenja naveo je EKG koji se mjeri elektrodama postavljenima na 12 mjesta na tijelu (odvoda).

Apple Watch, mjerenje vrši samo na zglobu, dok je kažiprst druge ruke potrebno postaviti na njegovu digitalnu krunu kako bi se zatvorio strujni krug – praveći ga uređajem za mjerenje EKG-a samo s jednim odvodom.

Kao takav sposoban je mjeriti ritam srca i otkrivati aritmiju u obliku fibrilacije atrija – što je značajan, ali ujedno i jedini poremećaj rada srca koji Appleov sat na ovaj način može otkriti.

Doktor s Reddita pojašnjava kako je ovo tek jedan u nizu problema sa srcem koji se mogu otkriti pravim EKG-om – a čak niti onaj s 12 odvoda ne može sa 100%-tnom sigurnošću dijagnostifikovati srčane udare. Zbog toga je bitno imati na umu da Appleov EKG neće nikada moći zamijeniti doktorski pregled. Kao koristan alat može poslužiti u određenim situacijama, ali za svako ozbiljnije mjerenje potrebno je otići doktoru.

Dodatno, odobrenje američke agencije za lijekove (FDA) koje je Apple naveo ne znači da je FDA certificirala Apple Watch kao medicinski dijagnostički uređaj, već mu je dala tek odobrenje za prodaju klase 2, uz napomenu da ovakvo mjerenje EKG-a nije pogodno za osobe mlađe od 22 godine. U praksi, ovakvo odobrenje od FDA znači tek da će se Apple Watch moći prodavati kao kućno medicinsko pomagalo – otprilike kao prezervativi ili kućni testovi za trudnoću – pa ga kao takvog treba i tretirati.

Međutim, naši potencijalni korisnici za sada o svemu ovome ne moraju voditi brigu, jer će EKG funkcija biti aktivirana tek kasnije ove godine i to prvo u SAD-u.

