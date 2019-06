Pojavile se detaljne specifikacije Motorola One Action telefona

Motorola je prošlog mjeseca objavila One Vision telefon, a od kompanije se očekuju još dva telefona iz One serije - One Pro i One Action.

O One Pro modelu nismo čuli mnogo toga, ali se One Action ranije pojavio na Geekbenchu sa Exynos 9609 čipom. Sada su se pojavile detaljne specifikacije, koje nam daju više informacija o telefonu.

Zahvaljujući procurilim informacijama, znamo da će Motorola One Action biti pristupačna verzija One Vision modela, a stići će sa plastičnom poleđinom umjesto staklene, kakvu imaju One Vision uređaji.

One Action će zato, za razliku od One Vision modela, imati tri kamere na poleđini, od kojih će glavni senzor imati 12.6MP. Prednja kamera od 25MP koju je imao One Vision, ovoga puta će biti zamijenjena još jednim 12.6MP modulom na One Action modelu.

Izveštaj pominje i da će One Action biti dostupan u plavoj i zlatnoj boji, u varijantama od 3GB/32GB, 4GB/64GB i 4GB/128GB za RAM i skladišni prostor.

Ostale specifikacije, kao što su Exynos 9609 čip, 6.3-inčni FHD+ punch hole displej i 3500mAh baterija, kao i senzor otiska prsta na poleđini ostaju neizmjenjene karakteristike za dva modela telefona.

Za sada o One Action, kao ni o One Pro modelu, nema zvaničnih informacija iz kompanije Motorola.

