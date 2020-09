Popularni brend automobila napravio telefon

Land Rover jedan je od najpoznatijih brendova automobila na svijetu. Sada su odlučili da puste u prodaju i svoj mobilni telefon... Zašto? Ko zna.

Bilo kako bilo, kompanija je nedavno najavila Land Rover Explore R, telefon koji je u najmanju ruku upitnih karakteristika. Zapravo ovo je drugi mobilni telefon koji se prodaje pod brendom Land Rover. Prvi Land Rover Explore ugledao je svjetlost dana još 2018. godine.

Da krenemo od dizajna. Na Land Rover Explore R je navodno uticao novi Defender automobil. Što je zanimljivo, jer izgleda da novo vozilo Land Rovera, zapravo liči na iPhone 4.

Evo sada i specifikacija. Prvo dobre stvari.

* Vodootpornost (IP68 sertifikat, što znači da može da izdrži do 1,5 m pod vodom 35 minuta)

* Otporan je na prašinu i pijesak

* Preživio je (na testu) pad na čelik sa visine od 1,8 m

* Gorilla Glass 6

Land Rover’s Explore R Is A Waterproof Adventure-Ready Tough Smartphone https://t.co/xqqmVHMEqN pic.twitter.com/pJw7PlkWz7 — HICONSUMPTION (@HiConsumption) August 31, 2020

Sada malo manje dobre stvari.

* 4 GB RAM-a, 64GB ROM

* Mediatek Helio P35 MT 6765 čipset sa osmojezgarnim procesorom od 2,3 GHz

* Sony dual pixel zadnja kamera od 12MP, prednja od 8MP

* Ekran dijagonale 7 inča

Svima je jasno za koje namjene je ovaj uređaj napravljen - to je za one kojima je potreban izdržljiv mobilni telefon jer su često ili u prirodi, ili na drugim mjestima gdje telefon može lako da se ošteti. Međutim, postoji mnogo uređaja koji za manje para isto to rade.

A cijena? Pa, Land Rover Explore R telefon košta 449 evra. Sami procijenite kako vam "leži" ova informacija, i da li je opravdana.

(B92)