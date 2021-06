Poznate veličine ekrana Galaxy S22 porodice

Na nove Samsungove uređaje iz serije Galaxy S22 ćemo još dugo čekati, no već sada se pojavljuju prvi detalji.

Jedan od izvora govori da će Galaxy S22 imati 6,06-inčni ekran, S22 Plus će dobiti 6,55-inčni panel, dok će model Ultra zadržati 6,81-inčni ekran, dok drugi izbor tvrdi da se radi o veličinama 6,1, 6,5-6,6 te 6,8 inča.

Očekuje se da će S22 i S22 Plus imati manje ekrane od aktuelnih modela, a samo Ultra će imati LTPO OLED ekran. To će mu omogućiti dugotrajniju bateriju, veću rezoluciju i frekvenciju osvježavanja ekrana.

Informacije iz Južne Koreje govore da će Ultra imati staklenu stražnju stranu, dok će u slučaju modela S22 Plus i S22 to biti plastika. Ipak, zbog potpuno novog načina obrade stražnje strane, S22 Plus i S22 će izgledati i ostavljati premium osjećaj baš kao da se radi o staklu, prenosi ATV.

Očekuje se da će samsung ponuditi novi Exynos 2200 procesor s AMD GPU jedinicom uz verziju s Qualcommovim Snapdragonom na nekim tržištima.