Poznati detalji budućeg Samsunga Galaxy S10

Glasine o novom premijum telefonu korejskog Samsunga prisutne su već neko vrijeme. Tako se do sada moglo čuti i pročitati da će budući Samsung S10 podržavati 5G standard, imati tri kamere na poleđini i ultrazvučni čitač otiska prsta u ekranu uređaja.

Južnokorejska korporacija nedavno je najavila i da će prihvatiti trend koji je pokrenuo Apple sa svojim iPhone X modelom, odnosno da će njihovi budući modeli Galaxy serije imati "zub", odnosno "notch" u vrhu ekrana.

Budući da je jedan od predstavljenih koncepata dizajna novih modela Infinity ekrana bio bez "zuba", pretpostavljalo se da je baš on rezervisan za Galaxy S10.

Izgleda, međutim, da to neće biti slučaj.

Međutim, sudeći prema tvitu "leaker"-a poznatog pod pseudonimom Ice Universe, novi ekrani označeni imenom "New Infinity" neće biti spremni za proizvodnju do izlaska modela Galaxy S10.

Nova tehnologija koja omogućava ugrađivanje kamere ispod ekrana još uvijek nije dovoljno "sazrela", pa su fotografije snimljene takvom kamerom veoma mutne.

To rješenje, izgleda, neće biti spremno sve do 2020. godine, piše Forbes.

Samsung će zbog toga, kod modela Galaxy S10, najvjerovatnije iskoristiti rješenje dizajna ekrana označeno kao "Infinity O", koji, prema prikazanim renderima, u gornjem lijevom uglu ima samo "otvor" objektiva selfi kamere sa svih strana okružen površinom "bezgrničnog" ekrana.

Ovakvo rješenje je podstaklo nagađanja da Galaxy S10 možda neće imati senzor za prepoznavanje lica, a pretpostavlja se i da će standardni 3,5-milimetarski ulaz za slušalice biti uklonjen.

Predstojeći Samsung Galaxy S10 bi budućim kupcima trebalo da ponudi izbor od tri moguće konfiguracije.

Uređaj će, najvjerovarnije, biti dostupan u kombinacijama od 4GB RAM-a i 64GB interne memorije, zatim 6GB/64GB i 6GB RAM-a i 128GB prostora za skladištenje, navodi Android Authority.

