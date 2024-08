Poznato kada će biti predstavljen iPhone 16

Apple je objavio termin predstavljanja svoje naredne iPhone serije, uz slogan "It's Glowtime".

Apple je objavio zvaničan datum svog narednog velikog događaja.

Pod sloganom "It's Glowtime", događaj će biti održan 9. septembra u Steve Jobs Theater-u u Apple Parku.

Apple’s animated logo for the iPhone 16 event “It’s Glowtime.” What do you think it’s implying?#AppleEvent pic.twitter.com/GoIlDyCDh0