Prave ekran koji se savija na tri dijela

Južnokorejska kompanija je svojim fleksibilnim telefonima pokazala u kom smjeru bi dizajn mobilnih telefona mogao da se kreće.

Nakon prvog Galaxy Fold modela, Z Flip i Z Fold 2 pokazali su da u Samsungu slušaju korisnike, ali i da još ima prostora za poboljšanje.

Upravo bi to poboljšanje uskoro moglo da ugleda svjetlost dana. Prema dokumentima u koje je portal LetsGoDigital imao uvid, u Samsungu razmišljaju o potpuno novom obliku fleksibilnog telefona.

Ovdje bi se ekran presavijao na tri dijela, a poseban dodatak bila bi tastatura "na izvlačenje", čiji bi cilj bio lakše korišćenje telefona.

Prema podacima koje je Samsung predao korejskim institucijama, u pitanju je uređaj koji se preklapa na dva mjesta. Tastatura je "sakrivena" u jednom dijelu ekrana, a drugi dio ekrana bio bi uvijek dostupan korisniku, uz mogućnost da se postavi u različite položaje.

Nema nikakvih tehničkih podataka, ali izgleda da cijeli uređaj, kada se složi, ne zauzima mnogo više prostora od Z Fold 2 modela, prenosi Zimo.

Samsung Galaxy Z Fold3 with sliding keyboard.https://t.co/8yGbQgaVue 3D product renders in collaboration with industrial designer Sarang Sheth (Yanko Design).#Samsung #GalaxyZFold2 #GalaxyZFold3 pic.twitter.com/2hwIOgap0u