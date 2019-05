Predstavljen Honor 20 Pro

Usred slučaja sa otkazivanjem daljeg korišćenja usluga Googlea, koja je zadesila kompaniju Huawei, podbrend kineskog tehnološkog giganta - Honor u Londonu je danas predstavio svoj novi pametni telefon koji nosi oznaku 20.

Honor 20 Pro predstavlja sam vrh ponude tog "budžet brenda". Pored njega, tu su i, za Huawei već standardne verzije, "običan" 20 i 20 Lite. Dizajn uređaja prati aktuelni trend uklanjanja "notch"-a sa vrha ekrana, pa tako ovaj telefon ima selfi kameru smještenu u tzv. "punch-hole" otvor na displeju.

Honor 20 Pro offers an extraordinary zoom at an extraordinary price https://t.co/NoWH8aWw8H pic.twitter.com/ev7aULCKBm

Honor 20 Pro pokreće Kirin 980 čipset, u kombinaciji sa 8GB RAM memorije i 256GB prostora za skladištenje podataka. Uređaj ima Full HD+ ekran dijagonale 6,26 inča, sa rezolucijom od 2.340 x 1.080 piksela (442ppi).

Telefon koristi tehnologiju hlađenja pomoću listića grafena, koji održava temperatura procesora prilikom zahtjevnije upotrebe i igranja igara.

Honor 20 Pro je opremljen sistemom od četiri kamere: glavni senzor od 48MP - Sony IMX586 (f/1.4), ultraširoka kamera od 16MP(f/2.2), telefoto senzor sa 3X optičkim i 5X hibridnim zumom od 8MP (f/2.4) i makro kamerom od 2MP (f/2.4).

Prednja selfi kamera opremljena je senzorom od 32MP.

Honor 20 Pro napaja baterija od 4.000mAh, koja se puni brzim punjačem od 22,5W. Proizvođač tvrdi da telefon 30 minuta može da se napuni do 50 odsto kapaciteta.

Senzor otiska prsta smješten u tasteru za uključivanje uređaja. Telefon ima USB-C port i preti trend izostanka kalsičnog 3,5mm priključka za slušalice.

The Honor 20 Pro is a capable flagship announced at the worst possible time https://t.co/lde8NpGxbb pic.twitter.com/NrUo6u0XS0