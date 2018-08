Predstavljen Honor Note 10

Honor Note 10 konačno je doživio zvanično predstavljanje. Mnoge od prethodno "procurjelih" karakteristika ispostavile su se kao tačne, ali je Honor čak uspio i da iznenadi svježim i neočekivanim detaljima.

Honor Note 10 opremljen je Full HD+ AMOLED ekranom dijagonale 6,95 inča, u rezoluciji 1080 x 2220 piksela, oivičenim tankim okvirom sa strana bez "zuba". Displej podržava HDR10 standard i ima NTSC pokrivenost boja od 115 odsto.

Uređaj pokreće Kirin 970 čipset, u verzijama sa 6GB ili 8GB RAM-a. Interni prostor za skladištenje podataka stiže u varijantama od 64GB i 128GB za model sa 6GB RAM-a, odnosno 128GB za model sa 8GB RAM-a. Memorijski prostor za skladištenje podataka je moguće proširiti pomoću microSD kartica, ali preko hibridnog slota, ukoliko ne želite da imate dvije SIM kartice.

Čipset koristi tečno hlađenje, koje proizvođač naziva "The Nine", pošto se sastoji od osam slojeva disipacije i devetog koji predstavlja tečno hlađenu cijev, koja omogućava za 41 odsto bolje upravljanje toplotom. To praktično znači za 10 stepeni Celzijusa niže temperature pod opterećenjem.

Huawei Honor Note 10 debuts with 7" AMOLED display, 5,000 mAh battery and Kirin 970 https://t.co/fHFavNE7eH pic.twitter.com/Q2rIYSc3VL — GSMArena.com (@gsmarena_com) July 31, 2018

Honor Note 10 podržava GPU Turbo tehnologiju, ali sa sobom donosi i novu CPU Turbo tehnologiju. Oba softverska poboljšanja rade zajedno kako bi formirali Double Turbo mod, koji može sa se pokrene pomoću dodijeljenog hardverskog tastera u dnu telefona.

Telefon ima glavnu kameru na poleđini sa senzorom od 24MP (f/1.8) i sekundarni senzor od 16MP (f/1.8), dok se sa prednje strane nalazi selfi kamera sa otvorom blende f/2.0 od 13MP. Uobičajeni AI softver za prepoznavanje scene i druge AI funkcije su takođe prisutne.

Uređaj koristi operativni sistem Android 8.1 Oreo, uz EMUI 8.2 korisnički interfejs. Sve to napaja velika baterija kapaciteta 5.000 mAh, sa podrškom za Super Charge punjenje.

Honor Note 10 je zvanično predstavljen u Kini, gdje će se od 31. avgusta isporučivati u Midnight Black i Phantom Blu varijantama, po cijenama od oko 410 dolara za 6GB/64GB model, 470 dolara za 6GB/128GB model, kao i oko 530 dolara za 8GB/128GB model. Sigurno je da će ove cijene na evropskom tržištu biti veće.

(b92)