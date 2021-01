Predstavljen telefon sa HDMI portom

Kompanija Sony je predstavila novi telefon, a u pitanju je uređaj kakav još uvijek nismo vidjeli.

Cijena Sony Xperia Pro modela je 2.500 dolara, što su pokušali da opravdaju jedinstvenom funkcijom - mogćnošću povezivanja putem HDMI kabla, prenosi B92.

Naime, Xperia Pro ima manje-više iste karakteristike kao i Sony Xperia 1 II, njihov najbolji telefon do sada, pa izgleda kao da je samo HDMI port "vrijedan" dodatnih 1.000 dolara.

Da budemo potpuno fer, Sony Xperia Pro ima nešto više RAM-a i prostora za skladištenje nego Xperia 1 II model, kao i 5G kompatibilnost.

HDMI portovi u telefonima nisu novi koncept. Mnoštvo proizvođača je eksperimentisalo u dodavanju HDMI izlaznih portova početkom 2010-ih, a tu spadaju i Samsung, Nokia, Blackberry, pa čak i sam Sony.

Ovaj trend je na kraju prestao, jer su tehnologije kao što je Google Chromecast olakšale prebacivanje medija sa telefona bez potrebe za kablovima ili portovima, prenosi portal Ars Technica.

Velika razlika kada je Xperia Pro u pitanju, jeste to što je prije svega u pitanju "input", a ne "output" HDMI, a Sony ističe da je u pitanju prvi telefon koji uključuje ovu vrstu HDMI porta.

Čini se da Sony ovim modelom "cilja" na kreatore video-snimaka, predlažući da koriste telefon prikačen na kameru kao live display, ili da ga koriste direktno za onlajn strimovanje HD video-snimaka.

