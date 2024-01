Predstavljene slušalice čija baterija se nikada ne prazni

Tokom CES 2024 sajma predstavljene su slušalice koje se same pune i nikada se ne prazne.

Kompanija 3M je predstavila prve svjetske slušalice koje koriste komunikaciju samostalnog punjenja, a koriste solarnu energiju kako bi spoljašnje i unutrašnje svjetlo konvertovale u konstantno punjenje.

Naziv uređaja je 3M PELTOR WS ALERT XPV i za svoje punjenje koristi patentiranu tehnologiju solarnih ćelija, pod nazivom Powerfoyle.

Tehnologija je kreirana u partnerstvu između 3M i švedske kompanije Exeger, koja je specijalizovana za tehnologiju solarnih ćelija.

Pored prikupljanja svetlosti, slušalice imaju i Bluetooth podršku, mikrofon koji utišava pozadinsku buku, push-to-listen funkciju i aplikaciju za praćenje zdravlja baterije i druga podešavanja.

Iz kompanije 3M ističu da slušalice imaju litijum-jonsku bateriju od 1000mAh, a mogu da izdrže oko 80 sati sa jednim punjenjem. Dok god su izložene spoljašnjem ili unutrašnjem svjetlu, puniće se same.

Cijena ovih revolucionarnih slušalica iznosi oko 600 dolara.

