Predstavljeni Galaxy S9 i S9+: Maštovita reinterpretacija komunikacije

Kompanija "Samsung Electronics Co., Ltd" predstavila Samsung Galaxy S9 i S9+, pametne telefone koji maštovito reinterpretiraju način na koji komuniciramo, dijelimo i doživljavamo svijet.

Uz naprednu Samsungovu kameru Galaxy S9 i S9+ potiču inovativnost. Redizajnirani, s novim dvostrukim otvorom blende koji poboljšava inovativnu kameru za snimanje pri slabom osvjetljenju, Super Slow moušnom video mogućnosti i personalizovani AR Emoji, Galaxy S9 i S9+ omogućavaju korisnicima da ne propustite nijedan trenutak i da svaki dan bude nezaboravan.

Galaxy S9 i S9+ pružaju poboljšano iskustvo zabave uz moćne stereo zvučnike koji su podešeni pomoću AKG, vrhunski audio uz Dolby Atmos i profinjeni beskonačni ekran od ivice do ivice - ključni element u Samsungovoj dizajnerskoj baštini. Osim toga, Galaxy S9 i S9+ dolaze s novom SmartThings aplikacijom, koja ujedinjuje Samsungove postojeće IoT usluge u jedinstveno pametno isksustvo.

"Način na koji koristimo naše pametne telefone se promijenio jer su komunikacija i samoizražavanje evoluirali", izjavio je DJ Koh, predsjednik i šef sektora za IT i mobilne komunikacije u kompaniji Samsung Electronics.

"S Galaxy S9 i S9+, maštovito smo reinterpretirali kameru na našem pametnom telefonu. Ne samo da Galaxy S9 i S9+ omogućavaju korisnicima da snime izvrsne fotografije i video zapise na bilo kojem mjestu, nego se radi o pametnom telefonu koji je dizajniran tako da im pomogne da se povežu sa drugima i da se izraze na svoj jedinstven i osoben način", dodao je on.

Redizajnirana kamera

Današnje kamere su više od običnog pravljenja fotografija – one služe za povezivanje i komuniciranje. Korisnici žele izuzetnu kameru na svom pametnom telefonu koja ima najmoderniju tehnologiju.

Na taj način oni mogu da se izraze uz pomoć visokokvalitetnih fotografija koje će ispričati njihovu jedinstvenu priču. Galaxy S9 i S9+ misli o takvim korisnicima- sa Super Speed ​​Dual Pixel senzorom s posvećenom procesorskom snagom i memorijom uz čiju pomoć će imati nevjerovatne snimke visoke kvalitete. Karakteristike kamere na Galaxy S9 i S9+ uključuju:

• Super Slow-mo: Dinamični i usporeni videozapisi koji snimaju 960 okvira u sekundi. Galaxy S9 i S9+ takođe nude automatski Motion Direction, inteligentnu karakteristiku koja detektuje kretanje u okviru i automatski počinje snimati – ono što korisnici moraju da urade je da podese podešavanja za snimanje. Nakon snimanja videozapisa Super Slow-mo, korisnici mogu odabrati pozadinsku muziku imajući na raspolaganju 35 različitih opcija ili mogu dodati melodiju s njihove omiljene playliste. Korisnici takođe mogu jednostavno izraditi, uređivati ​​i dijeliti GIF datoteke jednostavnim dodirom na tri razigrana pokretna stila kako bi bili u stanju da je gledaju onoliko dugo koliko žele.

• Kamera za snimanje pri slabom osvjetljenju: Dobro osvjetljenje je tajna svake velike fotografije. Ali, često se fotografije snimaju u manje idealnim uslovima osvjetljenja i većina kamera na pametnim telefonima ima fiksni otvor koji se ne može prilagoditi niskim ili svijetlim uslovima osvjetljenja što rezultira zrnastim ili ispranim slikama. Slično načinu na koji se šarenica ljudskog oka širi i smanjuje, Samsungov Dvojni Otvor/blenda[2] (F1.5 - F2.4) automatski omogućava više svjetla kad je mrak i manje svjetla kada je previše svijetla, snimajući čiste i jasne fotografije.

• AR Emoji: Samsung omogućava korisnicima izradu emojija koji izgledaju, zvuče i djeluju poput njih. AR Emoji koristi algoritam baziran na podacima mašinskog učenja koji analizira 2D sliku korisnika i iscrtava više od 100 crta lica kako bi stvorio 3D model koji odražava i oponaša izraze, poput namigivanja i klimanja glavom, za istinsku autentičnost. AR Emoji dijeli korisnikove stvarne emocije ne samo u videozapisu, već i u nizu naljepnica koje koriste standardni AGIF datotetski format tako da korisnici mogu podijeliti svoje emojie na većini drugih platformi za razmjenu poruka.

• Bixby: Samsungova inteligentna platforma, integrisana u kameru, koristi povećanu stvarnost i duboke tehnologije učenja kako bi pružila korisne informacije o okruženju korisnika. S otkrivanjem i prepoznavanjem objekta u stvarnom vremenu, Bixby odmah generiše informacije direktno na vrhu slike na koju je kamera upućena. Korisnici mogu prevoditi strane jezike kao i preračunavatii valute u stvarnom vremenu uz Live Translation, mogu saznati više o svojoj okolini, kupovati proizvode koje su vidjeli u stvarnom svijetu i pratiti unošenje kalorija u jednom danu.

Redizajnirana zabava

Pametni telefoni često su naš izbor za zabavu, zbog čega je Samsung napravio uređaj koji nudi vrhunska iskustva zvuka sa stereo zvučnicima koji su podešeni pomoću AKG.

Bilo da korisnici gledaju omiljeni film ili slušaju posljednji album omiljenog umjetnika zvukovi su jasni, čisti i bogati kvalitetom. Galaxy S9 i S9+ takođe podržavaju Dolby Atmos, pružajući efekt zvuka od 360 stepeni.

Galaxy S9 i S9+ audio iskustvo nadopunjavaju Samsungov revolucionarni beskonačni zaslon. Prvi put predstavljen na Galaxy S8, odvažni, svijetli Super AMOLED beskonačni zaslon stapa se gotovo direktno s telefonom praktično bez zbunjujućih ivica. S prilagodljivim poboljšanjem kontrasta, korisnici mogu koristiti svoj uređaj čak i kad su izloženi direktnoj sunčevoj svjetlosti.

Uređaj koji odgovara povezanom načinu života

Kao prvi pametni telefon koji podržava novu aplikaciju SmartThings, Galaxy S9 i S9+ su glavno središte upravljanja svim aspektima povezanog načina života kod kuće, u uredu ili u pokretu.

Aplikacija SmartThings biće predstavljena s S9 i S9+ te će se povezati s drugim Samsungovim uređajima i uređajima koji ne pripadaju Samsungovoj porodici.

Za one koji su stalno u pokretu, najnoviji Samsung DeX omogućava pokretni stil života pružajući veliki doživljaj preko cijelog zaslona mobilne slušalice.

S DeX Padom, novim sistemom priključivanja, korisnici mogu jednostavno povezati Galaxy S9 i S9+ na veći monitor, tastaturu i miš i na taj način proširiti mobilno iskustvo s poboljšanim editovanjem dokumenata ili čak igranjem na cijelom zaslonu. Korisnici takođe mogu pretvoriti Galaxy S9 i S9+ u Touch Pad s DeX Padom.

Najbolje postaje standard uz Galaxy Foundation

Samsung postavlja zlatni standard za pametne telefone, uključujući IP68 otpornost na vodu i prašinu te bežično punjenje i ide korak dalje s Galaxy S9 i S9+.

Uređaji sada podržavaju proširivu memoriju do 400 GB s Micro SD karticom i opremljeni su najnovijim procesorima za aplikacije koji nude snažne performanse i sofisticiranu obradu slike.

Osim toga, uz Galaxy S9 i S9+ korisnici su mirni jer znaju da je njihov telefon zaštićen Knox 3.1, Samsungovom najsavremenijom siguronosnom odbrambenom platformom. Galaxy S9 i S9+ podržavaju tri različite mogućnosti biometrijske provjere autentičnosti – šarenica oka, otisak prsta i prepoznavanje lica - tako da korisnici mogu odabrati najbolji način za zaštitu uređaja i aplikacija. Uređaji podržavaju Intelligence Scan, novu provjeru koja inteligentno koristi kolektivnu snagu skeniranja šarenice oka i tehnologije prepoznavanja lica kako bi brzo i jednostavno otključala telefon korisnika u različitim situacijama. Galaxy S9 i S9+ također predstavljaju Dedicated Fingerprint, pružajući korisnicima mogućnost korištenja različitih otisaka prstiju za pristup Secure Folderu za razliku od one koja se koristi za otključavanje telefona.

Galaxy S9 i S9+ su brigu o zdravlju postavili na još viši nivo uz poboljšani optički senzor ugrađen direktno u uređaj, pružajući bogatiju i tačniju informaciju o zdravstvenom statusu korisnika. Ovaj senzor omogućava Galaxy S9 i S9+ praćenje Heart Load Factor-a samog korisnika. Radi se o novom mjerenju otkucaja srca u stvarnom vremenu.

Galaxy S9 i S9+ će biti dostupni u Bosni i Hercegovini od 16. marta 2018. godine, u ponoćno crnoj, koraljno plavoj i u novoj nijansi-purpurnoj lila. Kupci koji naprave prednarudžbu za svoj Galaxy S9 ili S9+ kod ovlaštenih Samsungovih partnera do 8. marta, moći će ostvariti uštedu do 800 KM prilikom zamjene starog telefona za novi Galaxy te ga preuzeti nedjelju dana prije službenog početka prodaje, dok će kupci koji naprave prednarudžbu za novi Galaxy do 15. marta ostvariti uštedu za otkup starog telefona.

Za više informacija o Galaxy S9 posjetite samsungmobilepress.com, news.samsung.com/galaxy ili samsung.com/galaxy .