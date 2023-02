Predstavljeni Samsung Galaxy S23 telefoni, šta je sve novo

Južnokorejski Samsung je zvanično objavio svoju najnoviju seriju flegšip telefona, koja stiže sa određenim poboljšanjima.

U okviru svoje Galaxy Unpacked prezentacije, Samsung je predstavio tri nova premijum telefona: standardni Galaxy S23, nešto veći Galaxy S23+ i Galaxy S23 Ultra model.

Telefone krasi objedinjen dizajn, sa čistijim izgledom na poleđini gdje se izdvajaju samo sočiva za kamere koja izviruju iz kućišta.

Svi modeli će koristiti prilagođeni Snapdragon 8 Gen 2 čipset, a Exynos prema svemu sudeći više nije rezervisan samo za određena tržišta.

Iz ponude se svakako izdvaja Galaxy S23 Ultra, koji krasi Samsungov ISOCELL HP2 200 MP senzor kamere.

Galaxy S23 Ultra

Najjači i najveći model u novoj seriji, Galaxy S23 Ultra, naizgled nije previše različit u odnosu na Galaxy S22 Ultra model, ali poboljšanja ipak postoje.

Prvo, tu su nove boje: zelena, boja lavande i krem boja, koje se pridružuju ranijoj Phantom Black varijanti.

Galaxy S23 Ultra stiže sa Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform čipsetom, koji je modifikovan (Cortex-X3 jezgro, takt do 3.36GHz i Adreno 740 GPU).

Još jedno veliko poboljšanje je Samsungov 200MP ISOCELL HP2 senzor kamere, koji je prilagodljiv. Senzor može da kombinuje 16 piksela u jedan, za konačnu rezoluciju fotografije od 12MP. Ili može da kombinuje 4-u-1 piksele, za 50MP snimke sa više detalja.

Tu je i mogućnost snimanja RAW fotografija, sa višim novoom detalja, HDR i drugo. Prisutan je i novi Astro Hyperlapse video mod. Poboljšana je stabilizacija videa, zahvaljujući Adaptive VDIS tehnologiji.

S prednje strane se nalazi 12MP f/2.2 selfi kamera sa autofokusom. Ostale tri kamere na poleđini koriste 10x f/4.9 senzor, 3x f/2.4 telefoto senzor i 12MP f/2.2 ultraširoki senzor.

Kada je u pitanju displej, Galaxy S23 Ultra ima 6,8-inčni Dynamic AMOLED 2x ekran, sa 1440 x 3088p rezolucijom i 1750 nita osvetljenjem. Ekran koristi prilagodljivo osvježavanje od 1Hz do 120Hz.

Dostupno je 8GB ili 12GB RAM- u zavisnosti od konfiguracije, uz početnih 256GB prostora za skladištenje podataka.

Novi Gorilla Glass Victus 2 štiti ekran s prednje strane, kao i staklenu poleđinu telefona. Sve napaja baterija, kapaciteta 5000mAh, sa podrškom za 45W brzo punjenje. Ultra se do 65% baterije puni za 30 minuta.

Galaxy S23 Ultra je jedini od tri nova modela koji stiže sa podrškom za S Pen pametnu olovku.

Galaxy S23 i Galaxy S23+

Preostala dva modela iz Galaxy S3 serije su standardni i "Plus", a njihova najveća karakteristika je svakako to da će ekskluzivno koristiti najnoviji Qualcomm čipset, nazvan "Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy".

Ovaj čipset koristi viši radni takt u odnosu na standardni 8 Gen 2 čipset. Telefoni stižu sa nekoliko opcija skladišnog prostora, ali za oba modela RAM je fiksiran na 8GB.

Kamere su takođe poboljšane, mada ne onoliko koliko je to kod S23 Ultra modela. Tako Camera RAW aplikacija može da snima u 50MP rezoluciji (naspram 12MP kod S22 serije).

Glavna kamera zadržava senzor od 50MP kod oba telefona, a može da snima 8K video u 30fps. Kao kod prošlogodišnjih modela, tu su i 12MP ultraširoka kamera i 3x 10MP telefoto senzor.

Nadogradnju je dobila selfi kamera, koja sada ima senzor od 12MP, a može da snima video sa podrškom za Super HDR u 60fps.

Displej kod oba telefona je takođe dobio manja poboljšanja, pa je tu ravni Dynamic AMOLED 2X panel sa FHD+ rezolucijom i 48Hz do 120Hz osvežavanjem.

Standardni Galaxy S23 koristi 6,1-inčni displej, dok Galaxy S23+ ima ekran od 6,6 inča. Ekrane i poleđinu štiti Gorilla Glass Victus 2, kao i kod Ultra modela.

Baterije kod S23 i S23+ modela su za 200mAh veće nego kod prošlogodišnjih telefona i imaju kapacitet od 3900mAh i 4700mAh. Pune se brzinom od 25W (do 50% za 30 minuta) za Galaxy S23 i od 45W (do 65% za 30 minuta) za Galaxy S23+ model.

Novitet za ovu generaciju telfona je dizajn poleđine, pa je tako uklonjen Contour Cut izgled i pozadi su samo vidljivi senzori za kamere. Boje su iste kao kod Ultra modela.

Sva tri telefona imaju IP68 sertifikat za otpornost na vodu i prašinu.

