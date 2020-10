Prevara godine: Prodali 100.000 starih uređaja, umjesto da ih unište

Apple je u Kanadi sklopio dogovor sa kompanijom Geep, prema kom, kada korisnici donesu stare uređaje, oni budu proslijeđeni i Geep ih reciklira. Ili je, barem, tako trebalo da bude.

Prema izvještaju koji je ove nedjelje procurio u javnost, umjesto da recikliraju proizvode, radnici su ih prodavali, a profit je išao njima u džep. Naravno, o tome nisu obavijestili nikoga.

Do problema je došlo kada je Apple dobio dojavu da se ponovo koriste neki od uređaja koji bi trebalo da su poslati u Geep na reciklažu, a to su potvrdili provjerom serijskih brojeva. Srovedena je istraga, i došli su do podatka da je više od 100.000 uređaja prodato na ovakav način.

Osim što je Geep prekršio ugovor, navodi Apple u tužbi protiv ove kompanije, stavljanjem starih uređaja u prodaju smanjuje se tražnja za novim (što automatski utiče na poslovanje), stvaraju se potencijalni sigurnosni problemi za korisnike, ali i šteti se brendu, jer su se proizvodi namijenjeni uništavanju pojavili na tržištu.

Kako pišu strani mediji, Geep je potvrdio ove navode, ali istovremeno su rekli i da su se na taj potez odlučila samo tri zaposlena, bez znanja ostalih kolega, pa i svojih nadređenih. Problem je, jedino, što su ta tri zaposlena bili direktori u kompaniji.

Apple traži od kompanije sav profit zarađen prodajom uređaja koje su im poslali na recikliranje, ali i dodatnih više od 23 miliona dolara. Geep želi da odgovornost, uključujući naravno i plaćanje kazne, preuzmu zaposleni koji su prodavali uređaje i zaradili na njima.

