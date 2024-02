Prikazan Galaxy Ring (FOTO)

​Nakon probitnih nagovještaja, Samsung je prikazao svoj Galaxy Ring u fizičkoj formi tokom MWC 2024 događaja.

Pored prikazivanja uređaja, kompanija je otkrila i neke dodatne detalje o prstenu. Galaxy Ring će se fokusirati na zdravlje i velnes, a biće dostupan u tri boje: platinum srebrnoj, zlatnoj i keramičkoj crnoj.

Samsung Galaxy Ring će se u prodaji naći kasnije tokom ove godine.

Iako nije bio dostupan za snimanje, oni koji su imali priliku da se upoznaju s njim kažu da je Galaxy Ring konkabni prsten i poprilično je veliki, što ne čudi s obzirom na elektroniku koja je implementirana u njega.

Samsung officially announces the Galaxy Ring. This is the smallest form of wearable device from Samsung, built for comfortable 24/7 wear as an "all-new way to simplify everyday wellness". It comes in three colours: Ceramic Black, Platinum Silver, and Gold. Available in sizes… pic.twitter.com/C4ef2tFQrx