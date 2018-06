Procurile informacije o novoj Sony Xperiji XZ3

Kompanija Sony se, prema svemu sudeći, sprema da uskoro objavi novi Xperia XZ3 pametni telefon.

Sony je već ranije najavio da se prebacuje na šestomjesečni ciklus objave telefona. Tako je prethodni XZ2 model najavljen je tokom MWC konferencije u februaru.

Sada se pojavio listing sa navodnim specifikacijama Xperia XZ3 telefona.

Listing, ukoliko je tačan, sugeriše uređaj koji ima isti panel ekrana kao XZ2, ali je telefon tanji, lakši, stiže sa više RAM-a i imaće dvije kamere na poleđini.

Xperia XZ2 je imala jednu kameru sa 19MP senzorom i f/2.0 otvorom blende, a potencijalni XZ3 je naveden kao model sa dvije kamere: isti 19MP senzor ali sa f/1.8 otvorom + 12MP sekundarni senzor sa f/1.6 otvorom blende. Prednja kamera takođe dobija nadogradnju, na 13MP.

Ostale poboljšane karakteristike Sony Xperia XZ3 modela, koje listing pominje, uključuju 6GB RAM-a, kao i nešto veći kapacitet baterije (3240mAh).

Više detalja bi trebalo da bude pozanto tokom IFA sajma, koji počinje 31. avgusta.

"Sony Xperia XZ3 Full Specifications Leaked; Will Borrow Dual Cameras from Xperia XZ2 Premium"



Sony had launched the Xperia XZ2 smartphone fueled by the Snapdragon 845 chipset at the Mobile World Congress (MWC) 2018 event in February #sony #xperia #XperiaXZ3 pic.twitter.com/8okTvbMnhO