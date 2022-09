Procurjele slike novog Apple pametnog sata

​Dan prije velikog eventa kada se očekuje da će Apple predstaviti svoje nove uređaje kao što su novi iPhone, novi pametni sat, ali vjerovatno i nove AirPods slušalice, curenja na internetu ne prestaju.

Ovog puta u pitanju je novi Apple Watch, koji mnogi zovu Apple Watch Pro, ali koji još nije zvanično najavljen.

Prema slici, čiju je validnost kasnije potvrdio i Blumbergov Mark Gurman, novi Apple sat će izgledati nešto drugačije od svog prethodnika, te će imati još jedno dodatno dugme koje su mnogi korisnici dugo tražili.

Slike pokazuju potpuno ravan ekran i dugme na lijevoj strani ispod redizajniranog zvučnog izlaza, zajedno sa novom izbočinom na desnoj strani koja sadrži mikrofon, dugme i digitalnu krunu.

Pored toga, pojavile su se i neke slike za dodatke za Apple Watch, koje se podudaraju sa ovim renderom.

Ako je ovo zaista ono što je Apple pripremio, lijepo je znati da kompanija razumije zahtjeve sportista, za koje je, ipak, napravljen Pro model.

Korisnici vole ekrane osjetljive na dodir, ali ipak više vole veliku dugmad koja se mogu pritisnuti pod vodom, ili dok trče, voze bicikl i slično.

Gurman najavljuje da će pametni sat doći sa režimom za uštedu baterije, povećanim kapacitetom baterije i "izdržljivom titanijumskom futrolom". 91mobiles kaže da "izvori iz industrije" kažu da kućište Apple Watch-a ima dijagonalu od 49 milimetara, što, čak i ako nije najveći pametni sat za sportiste na tržištu, ipak nije loše.

Podsjećanja radi, "obični" Apple Watch dolazi u veličinama od 38 do 45 milimetara.

Konačne informacije o novom Apple Watch-u saznaćemo tokom zvanične prezentacije sutra, 7. septembra, kada će ga Apple predstaviti zajedno sa novim telefonima iz iPhone 14 serije, prenosi Telegraf.

