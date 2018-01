Producent Devil May Cry serijala će uskoro otkriti novu igru

Cijenjeni producent, Hideaki Icuno, koji je slavu stekao po kreiranju i više nego odličnih igara – kao Dragon’s Dogma i Devil May Cry 2, 3 i 4 – će nam uskoro otkriti na kojoj novoj igri radi.

Icuno je još prošle godine objavio kako će dati sve od sebe da fanovima prikaže novu igru, ali se to nije desilo.

Sada se on uz čestitke za Novu godinu na Twitteru izvinio fanovima zbog neispunjenog obećanja i dodao da je razvoj projekta u klimaksu i da se radi o fantastičoj igri koju vredi čekati.

Kada će igra biti otkrivena ili kada će izaći su pitanja na koja očekujemo odgovor, a zagonetka je još i da li je nova igra peti Devil May Cry ili nastavak Dragon’s Dogme, ili pak nešto sasvim novo sa sličnim šmekom.

Happy new year!

I am sorry that I can not present a new project last year. The development of the project is now under climax. I am making a great game so please expect it.