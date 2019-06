Prvi 5G iPhone stiže 2020. godine

​Jedan od najpouzdanijih izvora informacija o Appleovim uređajima, poznati analitičar Ming-Či Kuo, tvrdi da će se prvi 5G iPhone pojaviti 2020. godine.

Već je poznata glasina da bi Apple mogao da ponudi svoj prvi 5G telefon do 2020. godine, ali je se ranije mislilo da bi on mogao da koristi Intelov radio čip, da bi kasnije postalo jasno da se to neće dogoditi.

Apple se, naime, udružio sa Qualcommom i tako prisilio Intel da prestane da proizvodi svoje 5G modeme.

To ima svoju cijenu, pa je Apple pristao da riješi sve svoje nesuglasice i tužbe protiv Qualcomma, i da potroši najmanje 4,5 miliona dolara da obezbjedi saradnju kompanije koja proizvodi čipove, a sve to za dobro iPhonea.

Kuo tvrdi da je 5G iPhone u planu i da će manji 5,4-inčni i veći 6,7-inčni iPhone, sa podrškom za 5G mrežu stići 2020. godine. To bi moglo da znači da će se XS dodatno smanjiti, a model Max dodatno porasti.

Jedan od tri modela iPhonea će biti jeftiniji - 6,1-inčni nasljednik iPhonea XR, koji će ostati na LTE podršci. Biće dostupan u "živim" bojama i koristiti OLED ekran, dok aktuelni XR koristi jeftiniji LCD panel. To znači da će svaki model iPhonea 2020. godine imati OLED ekran.

Kuo očekuje da će svi modeli do 2021. godine podržavati 5G mrežu. Apple ima šansu da pređe sa Qualcommovih na svoje sopstvene modeme 2022. ili 2023. godine.

(THE VERGE)