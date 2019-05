Prvi 5G telefon u Evropi nije ni Samsung ni Huawei

Prvi 5G telefon je stigao u Evropu, ali iako biste to možda očekivali, on nije ni Samsungov, ni Huaweijev, već je u pitanju Oppo Reno 5G, zvanično predstavljen u Švajcarskoj.

5G povezivanje stiže pa iako možda prvobitno mreža neće biti onako brza kao na papiru, svakako će biti brža od aktuelnih 4G mreža. Samsung je svoj Galaxy S10 5G lansirao prije nekoliko nedjelja u Koreji, ali kako stvari stoje, on neće biti i prvi evropski 5G telefon, a ni OnePlus-ov, koji je potpisao ugovor sa britanskim operaterom EE.

Biće to, po svemu sudeći, kineski Oppo Reno 5G, telefon sa zadnjom telefoto kamerom sa 10x zumom. Švajcarski operater Swisscom će u svojoj ponudi imati Oppo Reno 5G sa 256GB memorije, i to po cijeni od oko 880 evra.

Oppo Reno 5G je inače vrlo atraktivan telefon sa 6.6-inčnim AMOLED ekranom preko cijele prednje strane i selfie kamerom, koja "iskače" sa gornje strane telefona.

Pokreće ga Snapdragon 855 procesor, a opremljen je sa 8GB RAM-a. Na leđima "nosi" trostruku kameru sa 48MP glavnom, 8MP ultra širokom i 13MP periskopskom telefoto kamerom, za optički zum do 10x. Baterija kapaciteta 4.065 mAh podržava i 20W VOOC brzo punjenje.

Swisscom nudi 5G vezu u 3,5GHz frekvencionom spektru sa brzinama do 2Gbps, a korisnici će mjesečno za te brzine plaćati 9 evra, pored standardnih 4G 100Mbps brzina.

It's official! #OPPOReno is the first 5G phone for sale in Europe! #FurtheryourVision Read more: https://t.co/phTL9pGG4i pic.twitter.com/G81KKzLDIT