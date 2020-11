Prvi telefon koji se pere sapunom i izbjeljivačem

Prvi antibakterijski telefon na svijetu dolazi iz Ujedinjenog Kraljevstva.

Napravila ga je kompanija Bullit, sa sjedištem u Redingu, a dobio je ime Cat S42. Modeli opremljeni dodatnom antimikrobnom tehnologijom, doduše, neće biti dostupni do početka 2021. godine.

Telefon koji će imati antibakterijski sistem, boriće se protiv širenja bakterija zahvaljujući srebrnim jonima ugrađenim u materijale od kojih je sačinjen.

Mada takvi joni aktivno ne neutrališu bakterije ili viruse, uključujući i virus korona, oni zaustavljaju širenje i umnožavanje patogena, tvrde oni koji su pokrenuli "biomaster".

Keeping your Cat phone clean and free of bacteria and germs is so easy. Simply submerge it entirely in hot water, lather the phone with a sponge or brush in warm soapy water and then rinse it under the tap. #WhenSmartMeansClean pic.twitter.com/79tXrcb8y0