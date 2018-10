Prvi uvid u modularni Mac Pro ovog mjeseca?

Jedan od razloga, zbog kojih su mnogi profesionalci voljeli stariji Apple Mac Pro, bilo je to što ga je bilo lako nadograditi, zamjenom dijelova. Ovo je u poređenju sa aktuelnom generacijom, kod koje je to mnogo komplikovanije. Apple je ranije ukazao na to da u pripremi ima novi Mac Pro, koji će vratiti modularne karakteristike.

Prema izvještaju Architosha, Apple bi mogao ponuditi prvi pogleda na modularni Mac Pro na svom dolazećem događaju, koji se održava 30. oktobra. Apple će održati prezentaciju krajem ovog mjeseca, tokom koje se očekuje predstavljanje ažurirane verzije iPad Pro tableta i novi Mac računari, koji nisu osvježeni ranije ove godine.

Novi Mac Pro modeli bi trebalo da se pojave naredne godine, a nije poznato da li će uvid u to kako izgledaju biti ponuđen odabranim novinarima ili će moći svi da ga vide, ukoliko Apple zaista bude odlučio na ovaj potez.

(Ubergizmo)