Realme MagDart, prvi magnetni bežični punjač za Android

Bežično punjenje nije baš novo.

I pored toga ima ograničenja, jer primjer radi uređaji moraju da budu postavljeni u određene položaje kako bi bežično punjenje bilo uspješno.

To nije uvijek lako uraditi, svi koji su to koristili znaju to vrlo dobro znaju.

Međutim, Apple je prilično elegantno taj problem rešio uvođenjem magneta, prenosi B92.

Apple-ova MagSafe tehnologija koristi prilično jake magnete za poravnavanje kalema za punjenje i držanje telefona i punjača na mjestu.

Ovaj sistem je takođe napravio prostor za magentne futrole i dodatne bežične baterije koje se lako zakače za iPhone, a istovremeno ih je lako ukloniti.

Čini se da će i predstojeći Realme Flash imati sličnu karakteristiku sa imenom koje se neće dopasti Apple obožavateljima.

Za razliku od Apple-ove prefinjenije MagSafe dodatne opreme, MagDart izgleda kao velika kutija sa ventilatorom u sebi. Ovo posljednje vjerovatno sprečava pregrijevanje tokom bežičnog punjenja telefona na 15W.

Detalja o samom Realme Flash telefonu, prvom Android uređaju koji će moći da koristi opciju magnetnog bežičnog punjenja, je trenutno veoma malo, ali očekivane specifikacije uključuju Snapdragon 888, 12 GB RAM-a i 256 GB skladišnog prostora.