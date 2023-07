Realme sprema novi flegšip telefon (FOTO)

Kompanija Realme sprema se za predstavljanje novog flegšip telefona iz svoje ponude.

To će biti Realme GT5, a sada saznajemo ključne specifikacije ovog telefona, kao i to kako će on izgledati.

Realme je prije nekoliko dana na svom zvaničnom Weibo profilu objavio informaciju da će Realme GT5 biti sljedeći kompanijin vrhunski telefon, kao i da će biti predstavljen sljedećeg mjeseca u Kini.

Popularni dojavljivač Digital Chat Station objavio je i fotografiju ovog telefona. Tako nam ona otkriva da će Realme GT5 imati rupicu pri vrhu ekrana u kojoj će se naći prednja kamera. Na desnoj bočnoj strani telefona primjećujemo taster za kontrolu zvuka i taster za uključivanje, odnosno isključivanje uređaja, prenosi B92.

Nažalost, kako telefon ima zaštitnu masku i prikazan je s prednje strane, nemamo uvid u poleđinu ovog uređaja.

Glasine od ranije ukazuju na to da će Realme GT5 pokretati Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 čipset, koji će navodno stići u kombinaciji sa do 24 GB radne memorije (RAM-a).

Pored toga, navodi se da će Realme GT5 stići u dvije verzije kada je u pitanju brzina punjenja. Navodno će jedna verzija uređaja podržavati brzo punjenje od 240W, dok će druga verzija stići s podrškom za brzo punjenje od 150W. Ovo bi zapravo bilo identično kao kod prošlogodišnjeg Realme GT Neo 5 telefona, koji je stigao u pomenute dvije verzije punjenja.

Navodno će Realme GT5 pametni telefon biti opremljen OLED ekranom dijagonale 6,67 inča sa 1,5K rezolucijom (1240 x 2772 piksela), dok će stopa osvježavanja biti visokih 144 Hz.

Realme GT5 stići će navodno i globalno kao Realme GT Neo 6.