Rekordna prodaja Nintendo Switcha

Više od šest godina nakon što je konzola prvobitno lansirana, Nintendo Switch je upravo postavio još jedan prodajni rekord.

Prema Nikkeiju, Nintendo je prodao više uređaja u junu 2023. godine nego u bilo kom prethodnom junu otkako je konzola objavljena prije nekoliko godina.

Tačnije, Nikkei izvještava da je Nintendo prodao 380.000 Switch uređaja u junu. To je 68% više nego što je Nintendo prodao tokom juna 2022. u Japanu.

Nema sumnje da je nedavno lansiranje The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom pomoglo prodaji. Još jedan element koji je mogao da pomogne u povećanju prodaje bio je Nintendo Direct u junu, gdje je kompanija pokazala niz dolazećih naslova kako bi podstakla ljude na kupovinu.

Iako je prodaja Nintendo Switcha možda porasla u Japanu tokom juna 2023. u poređenju s prethodnom godinom, u čitavom svijetu Nintendo predviđa da će prodati manje konzola tokom ove finansijske godine u poređenju sa prošlom, piše GameSpot, prenosi b92.