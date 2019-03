Ruski internet gigant predstavio svoj prvi pametni telefon

Kompanija koja stoji iza najčešće korišćene internet pretraživača u Rusiji i na području nekadašnjeg Sovjetskog Saveza u posljednje vrijeme nastoji da proširi poslovanje na nova područja kako bi obranila tržišni udio od Googlea.

Njihov novi pametni telefon Yandex.Phone pušten je u prodaju u Rusiji, a biće dostupan i u internet prodaji. Njegova cijena iznosi 17.990 rubalja, odnosno 269 dolara. Projektovao ga je Yandex, a proizveden je u Kini.

Uređaj koristi operativni sistem Android, ima instalirane Yandexove aplikacije za plaćanje, slušanje muzike, mape, naručivanje taksija i hrane, kao i "sekretaricu" Alisu, koja je slična Amazonovoj Alexi.

"Napravili smo Yandex.Phone kako bismo ruskim korisnicima ponudili pametni telefon opremljen svim lokalizovanim alatima koji korisnicima olakšavaju obavljanje svakodnevnih rutinskih poslova", izjavio je predstavnik Yandexa Fjodor Ježov.

"Na pametnom telefonu Yandexove aplikacije su predstavljene u obliku ekosistema sa Alisom u centru. Za rješavanje komandi nije potrebno otvarati pojedinačne aplikacije - samo pitajte Alisu", pojasnio je Ježov.

Telefon predstavlja novu fazu u razvoju Yandex-a koji njime želi da konkuriše gigantima kao što su Apple, Samsung i Huawei.

Yandex je ušao u upotrebu devedesetih godina prošlog vijeka kao pretraživač sličan Googleu. U međuvremenu se proširio na sve dijelove ruskog Interneta, putem aplikacija koje Rusi koriste svakodnevno.

Yandexov.Phone nije prvi pametni telefon koji je razvila neka ruska kompanija. Tu poziciju drži YotaPhone koji je 2013. godine lansirala ruska kompanija Wonderful, a koji se takođe proizvodi u Kini. Njegova posebna karakteristika bili su ekrani na obe strane telefona, što mu ipak nije donijelo značajniji uspjeh na tržištu.

Yandex je mnogo uticajnija kompanija od Wonderfula, a njegove akcije se nalaze i na Njujorškoj berzi. Kompanija je poznata i po sklonosti kreativnim rješenjima, napominje agencija AFP.

Say hello to our first smartphone! With Yandex Phone , users can interact with Alice across all apps and services, and it offers instant access to the full Yandex ecosystem right out of the box https://t.co/iw6FYEqZnw … pic.twitter.com/rfwM4tCj3u