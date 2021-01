SAD zabranjuju Amerikancima da investiraju u Xiaomi

Američko Ministarstvo odbrane, pod aktuelnom odlazećom administracijom, stavilo je devet kineskih firmi na crnu listu kada je u pitanju investiranje, a to uključuje i kompaniju Xiaomi.

Spisak na koji su dodati Xiaomi i još osam firmi predstavlja listu kompanija za koje se tvrdi da su "vojne kompanije komunističke Kine" koje posluju direktno ili indirektno u Sjedinjenim Američkim Državama.

Kako prenosi Reuters, američki investitori će morati da rasprodaju svoj udio u svakoj od firmi sa crne liste do 11. novembra 2021. Na to upućuje izvršna naredba koju je predsednik SAD potpisao u novembru 2020. godine, zabranjujući Amerikancima da investiraju u bilo koje kompanije dodate na listu Ministarstva odbrane. Kompanije koje su se ranije nalazile na ovoj crnoj listi uključuju Huawei i SMIC.

Šta ovo konkretno znači za budućnost Xiaomija nije u ovom trenutku jasno, jer iako se ne radi o potpunoj zabrani svake trgovine, moguće je da kineska kompanija ima velika ulaganja od kompanija sa sedištem u SAD-u. To bi uticalo na cenu akcija Xiaomija, ali na sreću kompanije, to neće uticati na njihov lanac snabdijevanja.

Ako bi Xiaomi trebalo da se stavi na spisak zabrane američkog Ministarstva trgovine (kao Huawei i DJI), kompaniji bi bilo zabranjeno da obavlja bilo kakve poslove sa firmama sa sedištem u SAD. Pored toga, bilo koja kompanija koja koristi hardver ili softver razvijen prvenstveno u SAD, takođe bi bila podložna zabrani trgovine sa Xiaomijem. Srećom, sugeriše se da je Xiaomi imao dovoljno vremena da se pripremi za najgore, ukoliko se to dogodi. "U svakom slučaju, ako se u budućnosti nešto dogodi, imamo plan B. Između ostalog, ulažemo u brojne proizvođače poluprovodnika u Kini, ali vjerujemo da naša poslovna strategija ne bi trebalo da bude uslovljena odlukama političara. Do sada smo se opredeljivali za integrisanje najboljih komponenti u naše proizvode i tako ćemo nastaviti i u budućnosti" istakao je Abi Go, globalni menadžer proizvoda Kompanije Xiaomi. Ostaje da se vidi kako će ova priča odvijati pod okriljem dolazeće administracije u SAD i da li će se promeniti odnos prema Xiaomiju i drugim kineskim kompanijama.