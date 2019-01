Samostalan brend i 48 megapiskela za samo 150 dolara

Pametni telefon sa kamerom od 48 megapiksela, koji je predsjednik kompanije Xiaomi Lin Bin najavio krajem prošle godine, ne iznoseći previše detalja, sada je i zvanično predstavljen.

Direktor kompanije Xiaomi Lei Jun je prošle nedjelje najavio da će, sa predstvaljanjem novog modela, Redmi početi da funkcioniše kao samostalan (pod)brend, fokusiran na pristupačnost širem krugu korisnika, dok će se matični brend Xiaomi koncentrisati na uređaje srednje i više klase i karakteristika.

U pitanju je ulazni (entry-level) uređaj Redmi Note 7. Novi telefon je vrlo sličan jeftinom modelu Mi Play, predstavljenom prije nekoliko nedjelja, i ima mali zaobljeni "zub" u vrhu ekrana.

Sa zadnje strane, na kojoj je smješten i senzor otiska prsta, Note 7 ima dve kamere, glavnu od 48 megapiksela (f/1.8) i manju od 5 megapiskela služi za dubinu.

Kamera je u stanju da pravi fotografije od 48 miliona malih piksela (veličine 0,8 mikrona) pri dobrom osvjetljenju, ali i da "kombinuje piksele" čime se dobija fotografija ekvivalentna fotografiji od 12 megapiksela sa pikselima veličine 1,6 mikrona.

Prednja selfi kamera ima senzor od 13 megapiksela.

Redmi Note 7 je opremljen ekranom dijagonale 6,3 inča, rezolucije 1080p, sa odnosom stranica 19,5:9. Uređaj pokreće Snapdragon 660 procesor, a napaja baterija kapaciteta 4.000 mAh.

Redmi Note 7 finally goes official after weeks of rumours floating around Full specs: https://t.co/Wlra08s0oD pic.twitter.com/JKL0B7BbXn

Telefon posjeduje USB-C port, ali i klasičan ulaz za slušalice od 3,5 milimetara.

Uređaj će prvo biti dostupan u Kini, a potom i na drugim tržištima.

Kada je riječ o cijeni, Redmi Note 7 sa 3GB RAM-a i internom memorijom od 32GB košta 150 dolara. Cena verzije sa 6GB RAM-a i 64GB prostora za skladištenje je nešto niža od 200 dolara.

Today we announced that Redmi will operate as an independent brand. To mark t his milestone, Redmi released Redmi Note 7 in Beijing today. Starting from RMB 999, it features a 48MP rear camera, the Qualcomm Snapdragon 660 AIE SoC and a 4000mAh large battery! pic.twitter.com/WR7V9gq32p