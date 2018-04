Samsung Electronics najavila partnerstvo s BuzzFeedom i The Dodom

Kompanija Samsung Electronics je najavila partnerstvo s BuzzFeedom i The Dodom koje će svakodnevne trenutke učiniti nezaboravnim uz pomoć Samsungove SuperSlow-mo kamere na pametnim telefonima Galaxy S9 i S9 +.

Od danas, BuzzFeed - vodeća svjetska medijska kompanija koja ima vijesti na više platformi i mrežu za zabavu koja obuhvata stotine miliona ljudi širom svijeta - i The Dodo –najpopularniji digitalni životinjski brend i najpopularniji i najvoljeniji izdavač na Facebooku - objavljivaće smiješne, zabavne i vrlo djeljive super slow-motion videozapise na društvenim medijskim platformama, uključujući Instagram, Twitter i Facebook.

Videozapisi, uključujući hashtagove #withGalaxy i #SuperSlowMo, pokazaće korisnicima kako je jednostavno napraviti i podijeliti nevjerovatne super Slow-mo sadržaje uz korištenje Samsungovih pametnih telefona Galaxy S9 i S9 +. Zahvaljujući ovom partnerstvu imaćemo više od 30 jedinstvenih komada neopisivog sadržaja koji će doći do masovne publike BuzzFeeda i The Dodoa u naredna dva mjeseca. Potaknuti trenutnim trendom stvaranja i dijeljenja usporenog sadržaja s Galaxy S9 i S9 +, postovi će uhvatiti i vrtiti jedinstvene trenutke iz svakodnevnog života - od uvjerljivih kratkih sadržaja do zabavnih videozapisa. BuzzFeed će predstaviti povezane svakodnevne trenutke, pretvarajući tako jedinstvene osmijehe, smijeh i grimase u epohalne trenutke koji se mogu podijeliti. The Dodo će sadržavati smiješne, emotivne videozapise i priče o životinjama koje su uhvaćene dok nešto rade - sve snimljene na Galaxy S9 i S9 + u autentičnom stilu Dodoa.

"Partnerstvo s BuzzFeedom i The Dodoom je prirodno i na sjajan način pokazuje kako korisnici mogu svakodnevne trenutke učiniti epohalnim pomoću Super Slow-mo kamere na Galaxy S9 i S9 +", izjavila je Jangi Lee, direktorica marketinga i izvršna potpredsjednica kompanije Samsung Electronics.

"Snimanje trenutka u trenutku nikada nije bilo jednostavnije, a mi želimo da ta partnerstva nadahnjuju kreativniji Super Slow-mo sadržaj".

Super Slow-mo kamera na Samsungovim pametnim telefonima Galaxy S9 i S9 + bilježi usporeno snimanje videozapisa na 960 okvira u sekundi, otkrivajući potpuno novi način ponovnog proživljavanja i dijeljenja izvanrednih trenutaka iz svakodnevnog života. Uz automatsko prepoznavanje pokreta/Motion Detection, korisnici mogu jednostavno postaviti snimak i pritisnuti play. Korisnici mogu dodati muziku na svoj video zapis, bilo da biraju iz 35 već postavljenih muzičkih opcija ili omiljenu melodiju s vlastite play liste, prije nego što odmah podijele sadržaj uz pomoć tri kreativne opcije - videozapis koji pravi looping, koji ide unazad ili koji leluja.

"Mi u BuzzFeedu stavljamo naglasak na proizvodnju svjetske klase koja našim stvaraocima sadržaja omogućuje fleksibilnost snimanja sadržaja u pokretu na različitim lokacijama", rekao je Ze Frank, glavni direktor za istraživanje i razvoj u kompaniji BuzzFeed. "S Galaxy S9 i S9 + možemo upotrijebiti nevjerovatne karakteristike poput slow motiona u našoj produkciji, a u isto vrijeme pokazati našoj publici da im više ne treba skupa oprema ili softver za snimanje omiljenih trenutaka u najvišoj kvaliteti koje će kasnije podijeliti sa prijateljima."

Izi Lerer, osnivačica i glavna kreativna direktorka The Dodoa, je dodala: "Gradili smo publiku na osnovu našeg jedinstvenog emocionalnog pristupa pripovijedanju - postavljanjem životinja ispred nas i u središte pažnje i predstavljanjem divnih i nadahnutih stvari koje one svakodnevno čine. Zadovoljni smo partnerstvom sa Samsungom, što možemo I dalje nastaviti da hvatamo izražajnost životinja i radost na uzbudljiv novi način pomoću Super Slow-mo."

