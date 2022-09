Samsung Galaxy Note 9 više ne dobija nadogradnje

Samsung je na proljeće ove godine ažurirao podatke o nadogradnjama za neke svoje starije telefone, a među njima i za Samsung Galaxy Note 9.

Tada je navedeno da će ovaj pametni telefon biti premješten na tromjesečne sigurnosne nadogradnje, a sada je otkriveno da je telefon odsječen od budućih nadogradnji.

Kompanija Samsung odlučila je da okonča softversku podršku za Samsung Galaxy Note 9. Samsung je juče na ovaj telefon poslao posljednju sigurnosnu nadogradnju za tekući mjesec ove godine. Istovremeno, kompanija je ažurirala spisak uređaja koji će dobijati nadogradnje.

Tako su na listu dodati najnoviji sklopivi telefoni ove kompanije - Samsung Galaxy Z Fold 4 i Samsung Galaxy Z Flip 4. S liste je skinut Samsung Galaxy Note 9.

Samsung Galaxy Note 9 predstavljen je na ljeto 2018. godine sa Androidom 8.1 Oreo. Telefon je dobio dvije velike Android nadogradnje i to one na Android 9 Pie i Android 10. Posljednja velika One UI nadogradnja za ovaj telefon bila je nadogradnja na One UI 2.5. Ta nadogradnja je na Galaxy Note 9 stigla tokom jeseni 2020. godine.

Podsjećanja radi, Samsung Galaxy Note 9 predstavljen je u avgustu 2018. godine. Telefon je na određenim tržištima pokretao Snapdragonom 845, a na nekim Exynos 9810 čipset. Galaxy Note 9 je opremljen Super AMOLED ekranom dijagonale 6,4 inča, rezolucije 1440 x 2960 piksela. Zaštićen je Gorilla Glass 5 zaštitom.

Kada je riječ o kamerama, Galaxy Note 9 posjeduje dvije kamere na poleđini i jednu s prednje strane. Za autonomiju telefona zadužena je baterija kapaciteta 4000mAh s podrškom za brzo punjenje od 15W.

(B92)