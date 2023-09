Samsung Galaxy Ring u planu za 2024.

Navodno ozbiljniji Samsung planovi za pametni prsten Galaxy Ring koji će biti orijentisan na zdravlje smještaju ga u vremenski okvir za lansiranje tokom 2024. godine.

Iako su insajderi očekivali da će pametni prsten Galaxy Ring biti objavljen do kraja ove godine, Samsung planovi za ovaj pametni uređaj koji se može nositi kao nakit su izgleda nešto veći. Tako ga oni smještaju u vremenski okvir za lansiranje tokom sljedeće godine, piše "PhoneArena".

Ono što je sigurno je da će ovaj novi pametni uređaj biti orijentisan na zdravlje, slično kao što to rade pametni satovi i narukvice. Razlika bi bila u tome što bi ovaj prsten zdravstvene podatke koje prikupi prikazivao vjerovatno na ekranima njihovih telefona ili satova. On bi ujedno trebalo da obezbijedi preciznija mjerenja, s obzirom na to da je čvršće vezan za tijelo korisnika.

Da će nositi ime Galaxy Ring vidi se i u aplikaciji Galaxy Wearable, a ranije je ovaj naziv i sama Samsung kompanija pomenula u aplikaciji Samsung Health.

Kroz Galaxy Wearable takođe se vidi i da bi pametni prsten trebalo da izađe tokom 2024, a insajder "Ice Universe" tvrdi da će ovaj uređaj biti zvijezda sljedećeg Samsung Unpacked događaja, prenosi "BenchMark". To takođe implicira da kompanija očigledno ulaže veliki trud i nade u ovaj specifični proizvod.