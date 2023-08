Samsung Galaxy S24 i Galaxy S24+ stižu sa novim dizajnom?

Samsung je ove godine kompletirao predstavljanje svojih uređaja visoke klase. Tako je početkom godine predstavljena Galaxy S23 serija, dok su nedavno predstavljene nove generacije preklopnih telefona iz južnokorejske kompanije. Sada stižu novi detalji o Galaxy S24 i Galaxy S24+ modelima, a tiču se dizajna ovih uređaja.

Poznati dojavljivač Ice Universe prenosi informaciju da će Galaxy S24 i Galaxy S24+ sljedeće godine vjerovatno stići sa promjenom dizajna u odnosu na prethodnike.

Naime, ovaj dojavljivač ističe da bi telefoni mogli da implementiraju ravne okvire sa strane, što će biti u skladu sa nedavno predstavljenim Samsung Galaxy Z Fold5 i Samsung Galaxy Z Flip5 preklopnim telefonima.

Galaxy S23 i Galaxy S23+ imaju ravne poleđine, ali blago zaobljene okvire, međutim to će se očigledno promeniti. Na fotografijama ispod možete videti kako bi mogli izgledati Galaxy S24 i Galaxy S24+ s fokusom na okvire.

Breaking The middle frame design of S24 and S24+ has changed, and it has become a vertical frame design similar to iPhone. The picture shows Meizu 20, which is probably like this. pic.twitter.com/MG4hwn7pMQ