Samsung je predstavio Galaxy A54 i Galaxy A34

Nakon mjeseci nagađanja i procurelih informacija, Samsung je zvanično predstavio svoje najnovije telefone iz srednjeg segmenta: Galaxy A54 i Galaxy A34.

Zanimljivo je da je Galaxy A54 manji od dva nova modela, a krasi ga 6,4-inčni Super AMOLED panel sa 120Hz stopom osvežavanja i Vision Booster podrškom.

S druge strane, Galaxy A34 ima 6,6-inčni displej sa 1080p rezolucijom, 120Hz osvježavanjem i istim Vision Booster poboljšanjem.

Oba telefona imaju IP67 sertifikat za zaštitu od vode i prašine, kao i 5000mAh bateriju sa podrškom za 25W brzo punjenje. Tu je i microSD slot. Ostale karakteristike su drugačije.

Samsung Galaxy A54 koristi 50MP F/1.8 glavnu kameru, 12MP F/2.2 ultra širokougaoni senzor sa fiksiranim fokusom i 5MP makro senzor. S prednje strane se nalazi 32MP F/2.2 selfi kamera.

Samsung Galaxy A34 ima 48MP F/1.8 glavnu kameru, 8MP F/2.2 ultra špirokougaoni senzor i 5MP makro. Selfi kamera od 13MP se nalazi s prednje strane.

Galaxy A54 pokreće 5nm Exynos 1380 čipset, dok Galaxy A34 koristi 6nm MediaTek Dimensity 1080 čip. Oba modela su dostupna sa 6GB ili 8GB RAM-a i 128Gb ili 256GB prostora za skladištenje podataka.

Galaxy A54 je dostupan u Lime, Graphite, Violet i White varijantama, po cijeni od 490 evra za 6/128GB model i 540 evra za 8/256GB varijantu.

Galaxy A34 stiže u sličnim bojama (umesto White tu je Silver), sa početnom cijenom od 390 evra za 6/128GB model i 460 evra za 8/256GB verziju.

Telefoni će se od ovog mjeseca naći na tržištima Evrope i Azije.

Introducing the new Galaxy A series smartphones, #GalaxyA34 5G and #GalaxyA54 5G. Awesome 5G is for everyone. Learn more: https://t.co/iPaG2efcTo | https://t.co/alL3bdOTVc pic.twitter.com/6XFtrPS0LT