Samsung najavio zvanično predstavljanje novog Galaxyja

Samsung je upravo najavio promotivni događaj koji će se održati 9. avgusta u Barclays Centeru u Njujorku. Iako nije otkriveno šta će konkretno biti predstavljeno, jasno je da će južnokorejska kompanija prikazati novi model iz svoje Galaxy Note serije.

To znači da ćemo na zvanične informacije o Galaxyju Note 9 morati da sačekamo još oko mjesec i po dana. Ipak, danas je na mobilnom tržištu jako teško nešto sakriti, pa je većina opcija tog uređaja, zahvaljujući glasinama koje već neko vrijeme kruže internetom, poznata.

Sve donedavno, glavni adut uređaja iz Note serije bio je veliki ekran, ali danas i "klasični" telefoni imaju ekrane dijagonale 6 i više inča, tako da bi ovaj pametni telefon od konkurencije trebalo da se razlikuje po stylusu ("olovci") koji će se uz njega isporučivati.

Što se ekrana tiče, očekuje se nešto veća djagonala u odnosu na prethodni model iz serije Note (Note 8 ima ekran od 6,3 inča).

Hardverski, ne bi trebalo da bude nikakvih iznenađenja. Qualcommova mobilna platforma Snapdragon 845 ili Exynos 9810 Octa i 8GB memorije, dok bi najskuplja verzija telefona trebalo da ima 512GB prostora za skladištenje podataka.

Za one kojima to nije dovoljno, Note 9 će imati mogućnost poširivanja memorije karticama kapaciteta do 512GB, tako da će vlasnici ovog uređaja moći na raspolaganju da imaju ukupno 1TB prostora. Novi Note će imati i novu generaciju Samsungovog govornog asistenta (Bixby 2.0) i zatim dvije zadnje kamere.

Jedna od potencijalnih opcija, koja se neko vrijeme spominjala, je senzor otiska prsta implementiran u sam ekran, iako poslednje glasine govore da će južnokorejska kompanija tu opciju na svojim telefonima predstaviti tek sljedeće godine.

Informacije o datumu početka prodaje, kao i o cijeni uređaja trebalo bi da budu objavljen na prezentaciji 9. avgusta.

Change is coming August 9th 2018. Can you keep up? #Unpacked pic.twitter.com/ToJkS28eXc — Samsung Mobile (@SamsungMobile) June 27, 2018

(Engadget, Zimo)