Samsung predstavio Galaxy S20 i S20 Plus telefone

Kompanija Samsung je danas, tokom svog Unpacked događaja, zvanično predstavila najnoviju liniju Galaxy telefona iz S serije. Samsung odlučio da dalju nomenklaturu ovih telefona vrši na nivou desetice pa umjesto Galaxy S11 modela sada vidimo modele pod oznakom Galaxy S20. Predstavljeni su Galaxy S20, S20 Plus i S20 Ultra.

Sa Galaxy S20 linijom, Samsung je definitivno stavio tačku na telefone sa malim ekranom, jer najmanji model u ovoj ponudi (S20) ima veličinu displeja od 6.2 inča, dok S20 Plus ima 6.7-inčni ekran (tu je i 6.9-inčni S20 Ultra). Telefone karakteriše Quad HD+ Dynamic AMOLED panel sa osvježavanjem od 120Hz. Podrazumjevana rezolucija ekrana je 2400 x 1080 piksela a ukoliko želite raskošniji prikaz u 3200 x 1440p rezoluciji računajte na veću potrošnju baterije. Naravno, u tom slučaju se možete vratiti na standardnu opciju osvježavanja od 60Hz. Svi ekrani su HDR10+ sertifikovani. I ovog puta Samsung se odlučio za punch-hole kameru po sredini, pri samom vrhu telefona. Nema više dvostruke selfi kamere kao recimo na S10+ modelu, a za idealno pozicioniranje odabran je položaj kakav smo vidjeli na Note10 modelima.

Kada je hardver u pitanju, tržište Evrope tradicionalno dobija premijum Galaxy S telefone sa Samsungovim čipom, a ovoga puta to je Exynos 990. Snapdragon 865 modeli su rezervisani za tržište SAD i neka druga tržišta. Ostaje nam da sačekamo rezultate testova i vidimo koliko će se dva čipseta razlikovati po performansama, trajanju baterije i drugim parametrima. Exynos 990 je 7nm 64-bitni osmojezgarni procesor.

Uz novu generaciju čipsetova, stiže i brza LPDDR5 memorija iz Samsungovih pogona, koja je po nekim informacijama za nekih 30 procenata brža od LPDDR4 memorije korišćene u prošlogodišnjim modelima. Galaxy S20 stiže u verzijama sa 8GB/12GB RAM-a i 128GB skladišnog prostora, dok S20 Plus ima istu količinu RAM-a u kombinaciji sa 128GB i 512GB skladišnog prostora. Tu je podrška za Micro SD kartice maksimalnog kapaciteta do 1TB.

Telefone napajaju baterije visokog kapaciteta, a u slučaju S20 modela to je 4000mAh, dok je kod S20 Plus verzije u pitanju 4500mAh baterija. Kada je u pitanju punjenje, Samsung pominje podržano punjenje do 45W (za S20 Ultra), ali ovakav adapter nećete pronaći u pakovanju S20 telefona već ćete morati posebno da ga dokupite jer u paketu stiže ispravljač od 25W, koliko maksimalno podržavaju S20 i S20 Plus.

Samsung je istakao da se kod telefona dve karakteristike izdvajaju po inetersovanju korisnika. To su 5G konekcija i kamere. Trenutno svega dva procenta aktiviranih telefona na svijetu posjeduje mogućnost 5G povezivanja na mrežu i očekuje se da krajem 2020. godine to bude čak 18 procenata što je svakako lijep podatak. Svi Galaxy S20 telefoni podržavaju 5G konekciju, ali će ih južnokorejska kompanija nuditi i u 4G varijanti. Podrška za 5G je dostupna u NSA (Non Standalone) i 5G sub-6 varijantama.

Što se tiče segmenta kamera, Samsung je napravio jasnu razliku između modela iz S20 linije. Tako Galaxy S20 ima trostruki kamera sistem, dok S20 Plus i Ultra modeli stižu sa po četiri senzora. Galaxy S20 raspolaže sa tri senzora: širokougaoni od 12MP, DualPixel, F1.8 je glavni senzor ovog telefona i stiže sa optičkom stabilizacijom. Tu je i ultraširoki senzor od takođe 12 megapiksela, F2.2, bez optičke stabilizacije, ali sa podrškom za autofokus i Super Steady video. Treći je telefoto senzor od 64MP, uz otvor blende F2.0, sa optičkom stabilizacijom i hibridnim optičkim zumom od 3x koji u kombinaciji sa digitalnim daje maksimalni zum od 30x. Samsung taj zum naziva Super Resolution Zoom. Model Galaxy S20 Plus stiže sa apsolutno istim kamera sistemom, kome je dodat još jedan, senzor dubine, dok su sve ostale kamere ovog modela identične standardnom S20 telefonu.

Selfi kamere su identične kod oba telefona i imaju 10MP, F2.2 otvor blende i 1.22nm veličinu piksela. Galaxy S20 Ultra stiže sa 40MP prednjom kamerom.

Kada je u pitanju snimanje videa, tu je mogućnost snimanja video zapisa u 8K rezoluciji, 30 frejmova u sekundi – ali i 4K snimanju videa u čak 120 frejmova.

Svi telefoni na nivou čipseta podržavaju 5G konekciju, koja će nam omogućiti telefoniranje preko Google Duo aplikacije u Full HD rezoluciji. Vjerovatno je da će se Samsung na mnogim tržištima odlučiti da nastupi sa modelima koji nisu 5G, tačnije nudiće isključivo 4G telefone što bi možda trebalo da im spusti cijenu.

Kada smo kod cijena, Samsung je tokom prezentacije istakao da će Galaxy S20 koštati 900 evra (4G, 8GB/128GB model), odnosno 1000 evra za 5G varijantu, dok će cijena za S20 Plus model iznositi 1100 evra za osnovni 8GB/128GB model. Telefoni će biti dostupni u Cosmic Gray, Cloud Blue i Cloud Pink varijantama za S20 i Cloud Blue, Cosmic Gray i Cosmic Black za S20 Plus.

(Benchmark)